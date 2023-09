Prezes czołowej firmy ocenia zmiany w polskiej energetyce

Szczyt kampanijnej gorączki to dobry moment, by na chłodno ocenić to, co jest już za nami. Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric Polska, mówi dla WNP.PL, co sądzi o zmianach, które zaszły w ustawodawstwie dotyczącym OZE w ostatnich 8 latach.

Mierzenie śladu węglowego i wykazywanie go przez przedsiębiorców będzie wpływało na decyzje przedsiębiorców i konsumentów.

Pod względem rozwoju rynku prosumenckiego Polska wyprzedziła swoich sąsiadów. W wielu miejscach mamy jednak sporo do nadrobienia.

Zapytaliśmy Jacka Łukaszewskiego, który odpowiada za kierowanie firmą Schneider Electric w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, o to, czego zabrakło mu, jeżeli chodzi o legislację regulującą rynek odnawialnych źródeł energii i w których punktach jest ona słaba, a także o to, jak należało stymulować zmiany, by w konsekwencji szybciej uzyskać dostęp do tańszej energii.

Zobacz całą rozmowę z prezesem Schneider Electric Polska:

- Powinniśmy działać szybciej. Na pewno pomocne w tym były mechanizmy dostępne w Krajowym Planie Odbudowy, które w dużej mierze finansują transformację energetyczną. Musimy więcej pieniędzy z ETS przeznaczać na modernizację sektora, a nie na bieżące potrzeby budżetu. To są rzeczy, które można było zrobić lepiej - ocenia.

Na początku ostre hamowanie. Teraz - podążanie w oczekiwanym kierunku

Prezes Schneidera przypomina, że początek pierwszej kadencji obecnie rządzących to było ogromne zahamowanie w zakresie rozwoju OZE.

- Mam na myśli przede wszystkim zatrzymanie inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie. Potem sprawy poszły już we właściwym kierunku. Wsłuchano się w głos przedsiębiorców. Zrozumiano mechanizmy związane z OZE - to niekoniecznie Unia nam narzuca rozwiązania, tylko świat zmierza w tym kierunku - dodaje Łukaszewski.

Do największych osiągnięć prezes tej firmy zalicza program "Mój prąd", który rozwinął rynek prosumencki w Polsce.

- Na tle krajów sąsiadujących z Polską poszło nam to zupełnie dobrze. Ostatnie zmiany także oceniam jako dobre. Mam na myśli nowelizację prawa energetycznego dotyczącą linii bezpośrednich i tzw. taryf dynamicznych. To są kroki we właściwym kierunku - mówi i tłumaczy, że wiele poprawić mogłoby dobre prawo regulujące rozwój mikrosieci oraz spółdzielni energetycznych.

Raportowanie ESG a konkurencyjność polskich firm

Już niedługo jeszcze większą grupę podmiotów czekają nowe obowiązki wynikające wprost z polityki klimatycznej UE. Nie ominie to też niektórych grup małych i średnich przedsiębiorstw.

Chodzi o konieczność sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG). Podmioty, które już teraz podlegały pod obowiązki wynikające unijnych dyrektyw dotyczących tego aspektu, będą musiały dostosować się do ostrzejszych przepisów już od 2024 roku. Przedsiębiorcom nie zostanie więc wiele czasu na podjęcie działań mających na celu zapewnienie zgodności z nowymi regulacjami.

- Firmy, które nie będą interesowały się śladem węglowym, mogą stracić konkurencyjność. Coraz więcej kontrahentów będzie wymagać tego od swoich poddostawców. W tym zakresie rośnie także świadomość konsumentów - przekonuje Jacek Łukaszewski.

Wielu klientów tej spółki szuka oszczędności i interesuje się wdrożeniem zmian, by w konsekwencji obniżyć koszty działalności.

- Taką zmianę obserwowaliśmy w zakresie efektywności energetycznej. Oznaczenia A, B, C czy D - które widzimy na sprzętach i żarówkach - stały się jednym z elementów decyzyjnych podczas zakupów. Informacja o śladzie węglowym już wkrótce będzie równie istotna - mówi prezes Schneider Electric w naszym rejonie Europy.