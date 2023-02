Prezes Fundacji Świętego Józefa KEP: w 2022 r. przeznaczono blisko 1,7 mln zł na rzecz osób skrzywdzonych

W 2022 r. Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski otrzymała z diecezji i zakonów męskich - z obowiązkowych składek duchownych - 3 mln 323 tys. 515,66 zł. Z tego blisko 1,7 mln zł przeznaczyła na działania na rzecz osób skrzywdzonych - powiedziała w poniedziałek prezes fundacji Marta Titaniec.

Po raz siódmy Kościół katolicki w Polsce w pierwszy piątek Wielkiego Postu, 24 lutego, będzie obchodził "Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich". W parafiach zostaną odprawiane nabożeństwa drogi krzyżowej i msze św. w intencji osób skrzywdzonych oraz o nawrócenie dla sprawców.

"Obchody rozpoczną się w czwartek 23 lutego Apelem Jasnogórskim poprowdzonym przez duszpasterza osób pokrzywdzonych dominikanina, o. Macieja Kośca" - powiedział delegat KEP. W modlitwę włączą się o godz. 15.00 zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Krakowie-Łagiewnikach" - powiedział kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, ks. Piotr Studnicki w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w siedzibie Episkopatu.

Tegoroczne rozważania drogi krzyżowej na "Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich" przygotował skrzywdzony w młodości przez duchownego o. Tarsycjusz Krasucki OFM. Należy on do zgromadzenia ojców franciszkanów i jest koordynatorem zakonnym Fundacji Świętego Józefa KEP. Materiały zostały rozesłane do wszystkich diecezji w Polsce.

Prezes Fundacji Świętego Józefa KEP Marta Titaniec poinformowała, że w 2022 r. fundacja otrzymała z diecezji i zakonów męskich - z obowiązkowych składek duchownych - 3 mln 323 tys. 515,66 zł. (1,5 tys. zł od kapłana na rok i 2 tys. zł od każdego biskupa). Z tej sumy 1 mln 654 tys. 337,22 zł wydano na granty dla osób skrzywdzonych i podmiotów prawnych oraz na działania własne" - powiedziała Titaniec.

Przekazała, że z pomocy terapeutycznej, duchowej, medycznej (leki), edukacyjnej, prawnej, konsultacji psychiatrycznych na kwotę 273 tys. 996,64 zł skorzystało 36 osób. "To blisko dwukrotnie więcej, niż w 2021 r. i dziesięciokrotnie więcej, niż w 2020 r." - zwróciła uwagę prezes fundacji.

Poinformowała, że fundacja w minionym roku udzieliła 114 grantów: na bezpośrednią pomoc skrzywdzonym, granty edukacyjne, projekty prewencyjne, szkolenia oraz prace naukowe.

"Współpracując z Radą Szkół Katolickich wysłano do 500 szkół poradnik prewencji opracowany przez Centrum Ochrony Dziecka pt. +Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej", wraz z książką +Ja ci wierzę. O zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci i adekwatnej reakcji na przypadki wykorzystywania+ autorstwa E. Kusz i M. Terlikowskiej" - powiedział prezes fundacji.

Wspomniała także o współpracy z uczelniami wyższymi w finansowaniu i promocji kursów i studiów podyplomowych służących profesjonalizacji w diecezjach i zgromadzeniach osób zaangażowanych w system ochrony dzieci i młodzieży (studia podyplomowe COD, kurs prawny UKSW, studia podyplomowe UPJP2); jak też stypendiach na roczny kurs "Diploma in Giurisprudenza Penale" na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

"Z jednosemestralnego studium na UKSW dla prawników +sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty prawno-kanoniczne+ skorzystało 40 prawników pracujących w sądach kościelnych" - powiedziała Titaniec. Dodała, że ze studiów podyplomowych UPJP2 skorzystało 25 osób.

Przekazała, że fundacja sfinansowała punkty konsultacyjne dla osób zranionych, które działają już w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Ciechanowie (diecezja płocka), Gdańsku oraz w Toruniu. Wyjaśniła, że są to miejsca pierwszego kontaktu dla osób skrzywdzonych z przedstawicielami Kościoła (głównie świeckimi), którzy mogą towarzyszyć i wesprzeć profesjonalną pomocą np. w przygotowaniu do zgłoszenia krzywdy.

W wyniku współpracy z ukraińskim Centrum Godności Dziecka, działającym przy Katolickim Uniwersytecie we Lwowie, sfinansowanie tłumaczenia na język ukraiński publikacji "Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik".

W bieżącym roku fundacja uruchomiła bezpłatne konsultacje prawno-kanoniczne dla osób skrzywdzonych.

Od 2014 r. przy Akademii Ignatianum w Krakowie dział Centrum Ochrony Dziecka (COD), które wspiera system ochrony dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i koncepcyjne, a zwłaszcza opracowywanie nowych programów prewencji, programów szkoleń dla różnych grup docelowych, ich prowadzenie albo merytoryczne lub kadrowe wspieranie innych podmiotów w ich prowadzeniu, ewaluację programów szkoleniowych i szkoleń, pomoc superwizyjną i ekspercką, prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.

W roku 2022 r. COD przygotowało dwa poradniki opatrzone wspólnym tytułem "NIEdostępne - NIEdogodne - NIEdyskretne" adresowane do rodziców, opiekunów i wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

Ponadto, w ramach programu "Bezpieczna szkoła", opracowano, opublikowano i rozesłano do wszystkich 500 szkół katolickich w Polsce skrypt "Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej".

W ramach kampanii #RazemByPomagać Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich na antenach zrzeszonych w nim radiostacji od poniedziałku będą emitowane spoty oraz audycje ukazująca paletę pomocy Kościoła dla osób skrzywdzonych.