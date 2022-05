Prezes IPN: dzięki "Przewodnikowi po historii Polski" w jęz. ukraińskim uchodźcy poznają naszą historię

"Przewodnik po historii Polski" opowiada o duchu polskiego narodu. Jest przygotowany w języku ukraińskim. Dzięki niemu uchodźcy z Ukrainy będą mogli poznać historię Polski – powiedział w środę na konferencji prasowej prezes IPN Karol Nawrocki.

Poinformował, że dzięki współpracy z MEiN 8 tys. egzemplarzy przewodnika trafi do kuratoriów oświaty.

W środę w Warszawie odbywa się konferencja prasowa MEiN i IPN, podczas której inaugurowana jest akcja przekazania kuratorom oświaty podręczników do historii Polski w języku ukraińskim.

"Jesteśmy narodem, który dał światu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy +Solidarność+. Wielki ruch społeczny, który, jak mieliśmy wszyscy nadzieję, zlikwidował komunizm w Europie i na całym świecie. Ten wielki sukces Solidarności i wolna Polska, wolna od komunizmu Europa, dzisiaj powraca ze Wschodu. Serca i umysły rosyjskich żołnierzy wypełnione są ideologią, której szczęśliwie nie ma już w tej części Europy" - powiedział prezes IPN.

Przypomniał, że Polska przyjęła 3 mln uchodźców z Ukrainy. "Wszystkie agendy rządowe państwa polskiego były gotowe, aby dla Ukraińców Polska stała się nowym domem, a także bezpiecznym schronieniem" - wskazał. Dodał, że to "wymaga także zabiegów edukacyjnych i adaptacyjnych wokół oświaty".

Podziękował ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi za to, że "w zakresie edukacji i oświaty uchodźcy z Ukrainy mogą zapoznać się z polskim dziedzictwem kulturowym i historycznym".

Przekazał, że przygotowany przez IPN "Przewodnik po historii Polski" "dotyka historii Polski od roku 966, przez I i II Rzeczpospolitą aż do strasznych czasów II wojny światowej. Kończy się na wydarzeniach współczesnych, na wejściu Polski do NATO, do UE, największej współczesnej tragedii w polskiej historii, czyli na tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 r. śmierci prof. Lecha Kaczyńskiego, małżonki pana prezydenta i elity polskiej klasy społecznej i politycznej".

