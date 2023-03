Prezes IPN: poszukujemy bohaterów, aby żaden z nich nie został zapomniany

My, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, służymy Polsce najlepiej jak umiemy, poszukując bohaterów i nie godząc się na to, żeby choć jeden z nich został zapomniany - powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

W Belwederze trwa uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar, które zginęły w wyniku działań terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich. Ogłoszone zostaną nazwiska 20 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań Instytutu Pamięci Narodowej.

Szef IPN zaznaczył, w Belwederze spotykają się "trzy akordy wyznania tej samej emocji". "Są to wyznania wypełnione czynem, życiem, cierpieniem i śmiercią" - dodał.

W ocenie prezesa IPN pierwszym wyznaniem jest "Polsko, kocham cię". "Kocham cię tak mocno, że jestem gotowy oddać swoje życie za twoją wolność i niepodległość. To wyznanie płynie z życia naszych bohaterów" - podkreślił.

Zaznaczył także, że ofiary totalitaryzmów łączyło także to, że byli córkami i synami II Rzeczpospolitej - Polski upragnionej, wymodlonej, wywalczonej na polach bitewnych i dyplomatycznych przez kolejne pokolenia Polaków w XIX w." Dodał także, że "byli synami II Rzeczpospolitej, która za swój wielki sukces musi uznać to, że wychowała całe pokolenie ludzi, którzy nigdy nie zgodzili się na utratę niepodległości".

Zdaniem Nawrockiego druga deklaracja i wyznanie to "Polsko, ufam tobie". "Ufam tonie, bo po tylu dekadach upomniałaś się o swoich bohaterów, a o naszych przodków. Ufam tobie, po powróciłaś po swoich i przywróciłaś ich do katalogu narodowej pamięci, bo nie zapominasz tych, którzy tobie służyli, dla ciebie walczyli i dla ciebie umierali" - powiedział. "Wierzę, że ta deklaracja wypełnia się dzisiaj w murach Belwederu" - dodał.

"Ostatnia - płynąca prosto z mojego serca - to deklaracja i wyznanie "Polsko, służę tobie". "Przy dwóch pierwszych deklaracjach wydaje się zupełnie mniej ważna, jednak musi dziś wybrzmieć. My - pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej - służymy Polsce najlepiej jak umiemy, poszukując bohaterów i nie godząc się na to, żeby choć jednej z nich został zapomniany" - podkreślił Karol Nawrocki.

Autorzy: Anna Kruszyńska, Maciej Replewicz

