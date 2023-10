Prezes IPN: Słowa Włodzimierza Czarzastego wpisują się w oczekiwania Kremla

Dla środowisk postkomunistycznych działalność IPN od początku była solą w oku. Słowa Włodzimierza Czarzastego idealnie wpisują się w oczekiwania Kremla i tych wszystkich, którym marzy się budowanie przyszłości na amnezji historycznej – powiedział PAP prezes IPN dr Karol Nawrocki.

"Z zaniepokojeniem przyjąłem dzisiejsze wypowiedzi medialne współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, wzywającego do likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Są one wyrazem skrajnej nonszalancji w podejściu do ważnych instytucji państwa polskiego. Nie sposób budować świadomej i bezpiecznej przyszłości bez pogłębionej refleksji historycznej. IPN jest instytucją, z której mamy prawo czuć się dumni - unikatową w skali świata, zatrudniającą nie tylko wybitnych historyków i archiwistów, lecz również prokuratorów, archeologów czy genetyków" - powiedział PAP prezes IPN dr Karol Nawrocki, komentując poranną wypowiedź współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty w TVN24 powiedział, że "jeżeli chodzi o CBA, jeżeli chodzi o IPN, uważam, że te instytucje powinny być zlikwidowane".

"Trzeba się przyjrzeć temu od środka - ja bym likwidował" - zaznaczył. Czarzasty przypomniał, że Lewica nie głosowała za powołaniem CBA i IPN. Podkreślił jednocześnie, że jest "daleki od likwidowania wszystkich po kolei instytucji, które robiły świństwa".

"Uważam, że jak coś jest chore, to raczej trzeba to leczyć. Na przykład mówię o telewizji publicznej" - powiedział.

"Dla środowisk postkomunistycznych działalność IPN od początku była solą w oku. Postulat likwidacji Instytutu nie jest nowy, ale tym razem pada krótko po wyborach parlamentarnych - z ust polityka aspirującego do miejsca w przyszłym rządzie" - wskazał prezes IPN.

"Zbiega się to w czasie z ubiegłoroczną likwidacją w Rosji Stowarzyszenia Memoriał - jakże zasłużonego dla upamiętniania ofiar sowieckiego totalitaryzmu. Trudno nie odnieść wrażenia, że słowa Włodzimierza Czarzastego idealnie wpisują się w oczekiwania Kremla i tych wszystkich, którym marzy się budowanie przyszłości na amnezji historycznej" - podkreślił.

Dr Nawrocki podkreślił, że "prawdy historycznej nie da się zlikwidować", a "opinia wyrażona przez Włodzimierza Czarzastego determinuje nas do dalszej ciężkiej pracy dla Polski" - zapowiedział.

"Regularnie gościmy delegacje z zagranicy - od Stanów Zjednoczonych po Koreę Południową - zainteresowane poznaniem naszych doświadczeń w radzeniu sobie z ponurym dziedzictwem dwóch totalitaryzmów: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu" - dodał dr Nawrocki.