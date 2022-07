Prezes IPN: W sposób symboliczny oni wracają do wolnej i niepodległej Polski

W sposób symboliczny oni wracają do wolnej i niepodległej Polski, która w tym miejscu oddaje im tę miłość. którą ją obdarzyli - powiedział podczas uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych prezes IPN Karol Nawrocki.

W Belwederze odbywa się ogłoszenie przez IPN imion i nazwisk 30 ofiar reżimów totalitarnych, których szczątki specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN wydobyli z bezimiennych mogił. Podczas uroczystości rodziny ofiar otrzymają noty identyfikacyjne potwierdzające tożsamość ich bliskich.

Na uroczystości są obecni m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski, prezes IPN dr Karol Nawrocki i zastępca prezesa IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Wśród nowo zidentyfikowanych znajdują się m.in. ofiary przeprowadzonej w 1946 r. przez UB operacji "Lawina" - żołnierze Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flamego "Bartka", ofiary zbrodni UPA w Jaworniku Ruskim oraz uczestnicy podziemia antykomunistycznego zamordowani przez UB w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie.

Po kilkuletniej przerwie doprowadzono także do identyfikacji kolejnych ofiar, których szczątki zostały odnalezione w ramach działań zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka na terenie tzw. "Łączki" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w 2013 i 2017 roku.

Dotychczas pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji zidentyfikowali 220 ofiar totalitaryzmów z lat 1939-1956.

"W sposób symboliczny oni wracają do wolnej i niepodległej Polski, która w tym miejscu oddaje im tą miłość, którą ją obdarzyli. To oni reprezentowali wolę narodu polskiego. To oni byli prawowitą władzą. To im przyświecały sprawiedliwe intencje. Intencje zamknięte w słowach +wolność i koniec przerażającej okupacji+" - powiedział Nawrocki.

"Chcę podziękować wszystkim tym, którzy się upominają o bohaterów. IPN zawsze powraca po swoich " - dodał prezes instytutu.