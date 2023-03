Prezes IPN: Żołnierze Wyklęci byli sumieniem polskiego narodu

To w Żołnierzach Wyklętych było zapisane sumienie polskiego narodu tak brutalnie rozstrzelane 1 marca 1951 roku w murach tego więzienia - powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jak podkreślił prezes IPN, "prawdziwy wojownik zawsze walczy o coś albo o kogoś, co jest większe i potężniejsze od niego". "To z tej służby i walki czerpie swoją moc do największych możliwych poświeceń" - dodał.

"Oni - Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci - służyli Bogu i ojczyźnie, rysując swój fenomen postaw, który dzisiaj dla nas, współczesnych, w XXI wieku często jest może niezrozumiały i nieosiągalny" - ocenił dr Nawrocki. Zaznaczył, że "oni byli gotowi do prowadzenia wojny i walki w warunkach sześciu lat II wojny światowej, a następnie nawet dziesięciu lat walki z systemem komunistycznym".

"W tamtym świecie, w świecie komunistycznym po roku 1945, w świecie uciekinierów - uciekinierów przed prawdą, odpowiedzialnością, ludzkim strachem i przed śmiercią - ci, którzy przybierali inny kierunek - jak Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci - byli uznawani za dezerterów, podczas gdy dezerterami przecież nie byli" - podkreślił Nawrocki.

W jego ocenie Żołnierze Wyklęci "byli sumieniem polskiego narodu". "To w nich było zapisane sumienie polskiego narodu tak brutalnie rozstrzelane 1 marca 1951 roku w murach tego więzienia" - dodał. Nawrocki zaznaczył, że symbolem tego rozstrzelania sumienia był płk Łukasz Ciepliński oraz jego podkomendni.

"Sumienie narodu polskiego oparte o prawdę i pamięć wróciło w latach dziewięćdziesiątych, dzięki wielu wspaniałym społecznikom, dzięki niewielu odważnym historykom i dzięki odpowiedzianym politykom i urzędnikom na czele z moim wspaniałym poprzednikiem prof. Januszem Kurtyką i śp. prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim" - przypomniał prezes IPN.

"Prawda i pamięć nigdy się nie kończy, nie ma mety. Jesteśmy wobec tego wszyscy dzisiaj zobowiązani do tego, aby pamiętać o naszych bohaterach, którzy swoimi życiorysami wyrysowali nam wolną i niepodległą Polskę" - podkreśli dr Karol Nawrocki.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 1 marca od 2011 r. Data ta została wybrana jako upamiętnienie faktu, że 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej, z polecenia władz komunistycznych, strzałem w tył głowy zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - Łukasz Ciepliński i jego towarzysze walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.