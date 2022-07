Prezes Kaczyński: PiS jest partią wolności; ograniczeń było dużo w czasach PO-PSL

Ograniczeń wolności w czasach PO-PSL było bardzo dużo. Ale PiS jest partią wolności. Bo gdyby był jakiś reżim, to gdzie oni by dzisiaj byli? Przecież są podstawy prawne, aby znaleźli się w zupełnie innym miejscu - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podczas spotkania z mieszkańcami Konina (woj. wielkopolskie) nawiązał do lat 90. i ówczesnej działalności partii Porozumienie Centrum, której był wieloletnim przewodniczącym.

"Nie były to lata idealne po różnymi względami, nie chcę tego zasugerować, ale ostro opozycyjna partia, która była w ostrym starciu ze wszystkimi ważnymi siłami, mówię o Porozumieniu Centrum, mogła sobie odbywać zjazdy partyjne na uniwersytecie, albo na politechnice, mogła się tam spotykać, nawet organizować tam wiece antywałęsowskie. Była pod tym względem wolność" - zaznaczył.

Natomiast, jak podkreślił, "dzisiaj w Gnieźnie nie mogłem być na miejscowej filii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, chociaż inni przedstawiciele życia publicznego tam bywali". "Tego rodzaju przykłady mamy też liczne z okresu rządów PO-PSL z lat 2007-2015" - wskazał lider PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego, w tamtym okresie "tych ograniczeń wolności, wolności mediów, było bardzo dużo, były też różne ograniczenia narzucane opozycji i była ta nieustanna kampania o tym, że opozycja jest nie do przyjęcia, że skandalem jest, że w ogóle usiłuje zdobyć władzę". "Krótko mówiąc - Polską rządzili wtedy ludzie, którzy tak naprawdę demokracji nie uznawali, a dzisiejsze deklaracje Tuska i jego kompanów pokazują, że w dalszym ciągu nie uznają" - powiedział lider PiS.

"My jesteśmy partią wolności, tej wolności chcemy i ta wolność za naszych rządów była całkowicie przestrzegana i jest dziś przestrzegana" - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS zapytał zgromadzonych: "Gdyby w Polsce był jakiś reżim, jak to oni mówią, czy dyktatura, to szanowni państwo, no gdzie oni by dzisiaj byli?". "Przecież są podstawy prawne, nawet w tych obecnych kodeksach państwa demokratycznego, żeby oni się znaleźli w zupełnie innym miejscu, niż są dzisiaj" - zaznaczył Kaczyński.

Jak jednak dodał "mimo wszystko obowiązuje +doktryna Neumanna+, to znaczy - sądy są ich". "W jakiej dyktaturze sądy należą opozycji? W jakiej dyktaturze opozycja ma pełną swobodę działania i zabiega o odzyskanie władzy? W jakiej dyktaturze ogromna część władzy, bo w Polsce ogromna część władzy jest w samorządach, jest w ręku opozycji? W jakiej dyktaturze opozycja ma przewagę w mediach?" - pytał Kaczyński.

Według prezesa PiS, problem równowagi między wolnością a władzą, odrzucenie samowoli, ale podtrzymywanie wolności, ciągle jest aktualny.