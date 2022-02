Prezes małopolskiego ZNP: pierwszy raz nauczyciele w nowym roku zarobili mniej

Pierwszy raz w historii nauczycielstwa po wojnie, łącznie z PRL, zdarzyło się, żeby nauczyciele w nowym roku zarabiali mniej – powiedział prezes małopolskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Arkadiusz Boroń.

Podczas piątkowej konferencji prasowej, na której zaprezentowano wyniki ankiety na temat wynagrodzeń nauczycieli w związku z Polskim Ładem, Boroń ocenił, że niższe wynagrodzenia części nauczycieli budzą obawę, ze odejdą oni z zawodu.

"Obawiamy się, że we wrześniu możemy mieć duży ruch kadrowy przejść, odejść z pracy, a już słyszymy, że nie ma kto uczyć - zwłaszcza w dużych miastach" - powiedział prezes małopolskiego ZNP. Zwrócił też uwagę na zaawansowany wiek kadry.

"Teraz, nakładając na to Polski Ład, który odebrał pieniądze nauczycielom, może okazać się, że będziemy mieli poważny kryzys w oświacie, taki, o jakim słyszymy w służbie zdrowia" - ocenił Boroń.

Internetową ankietę na temat ostatnich wynagrodzeń, także ponadwymiarowych, i trzynastek małopolski ZNP przeprowadził od 4 do 9 lutego na próbie 1068 nauczycieli. Większość (67 proc.) ankietowanych to nauczyciele pracujący w jednym miejscu. 28 proc. zadeklarowało pracę w więcej niż w jednym miejscu. Ponad 72 proc. przebadanych osób to nauczyciele dyplomowani, czyli z najwyższym stopniem awansu. Większość też (ponad 67 proc.) ma godziny ponadwymiarowe.

"Ogólnie w wielu komentarzach respondenci wykazują niezadowolenie, zniechęcenie" - powiedziała wiceprezes małopolskiego ZNP Hanna Jakubek.

Zgodnie z wynikami ankiety 64 proc. nauczycieli nie wie, czy otrzymało wyrównanie do styczniowej pensji zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów. Pozostali - otrzymali. Dla większości (prawie 70 proc.) wynagrodzenie netto (bez godzin ponadwymiarowych) za luty 2022 jest porównywalne z tym, jakie było bez Polskiego Ładu, a prawie 16 proc. odpowiedziało, że pensja lutowa jest nadal obniżona - o od 70 do 500 zł. Do 9 lutego otrzymanie tzw. trzynastki zadeklarowała jedna czwarta nauczycieli, a wśród nich 11 proc. określiło, że jest ona niższa o od 70 do 600 zł.

Wiceprezes małopolskiego ZNP, zapytana przez PAP o to, ile przeciętnie zarabia nauczyciel w Krakowie i Małopolsce, odpowiedziała, że związek ma informacje o wysokości pensji zasadniczych, ale "trudno oszacować, ile zarabia nauczyciel, bo to płynne i zmienne bardzo".