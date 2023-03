Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego

Profesor Piotr Hofmański, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zostaje uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego za bezkompromisowe stanie na straży międzynarodowego porządku prawnego - poinformowało w sobotę Towarzystwo Jana Karskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

O uhonorowaniu Hofmańskiego Towarzystwo Jana Karskiego poinformowało w komunikacie. Podkreślono w nim, że prezes MTK został doceniony "za bezkompromisowe stanie na straży międzynarodowego porządku prawnego, ładu moralnego i poczucia ludzkiej sprawiedliwości".

"Decyzja zapada w dniu ogłoszenia przez Trybunał kryminalnego ścigania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina oraz towarzyszącego mu nakazu aresztowania tego osobnika. Podobnie rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej" - podano.

Przypomniano, że "Putin i jego popleczniczka oskarżani są o +zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji dzieci oraz bezprawnym przesiedleniu dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji+ w procederze ciągłym trwającym na terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku".

"Ze śledczych ustaleń ONZ oraz specjalnego prokuratora trybunału Karima Khana wynika, iż proceder dotyczy przynajmniej 16 tysięcy dzieci ukraińskich porwanych do Rosji i tam poddawanych planowemu wynarodawianiu, zmienianiu tożsamości i bezprawnej +adopcji+" - podano w komunikacie i wskazano, że "już tylko to jest wystarczającym powodem ścigania przestępcy zasiadającego na Kremlu". "Katalog kolejnych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości obciążających go zostanie zapewne rozszerzony" - dodano.

Profesor Piotr Hofmański jest ekspertem i autorytetem prawa karnego i prawa karnego wykonawczego, długoletnim wykładowcą Uniwersytety Jagiellońskiego, a także Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku zasiada w Międzynarodowym Trybunale Karnym, a drugi rok kieruje nim jak przewodniczący tego gremium.

Towarzystwo Jana Karskiego poinformowało ponadto, że profesor zaakceptował wyróżnienie uzasadniając, że "misja wojenna Jana Karskiego w obronie praw ludzkich i powstrzymania masowej zbrodni Holocaustu jest mu szczególnie bliska i stara się do niej w swej działalności zawodowej nawiązywać". "Dodał, że medal przyjmuje jedynie jako reprezentant całego zespołu Międzynarodowego Trybunału Karnego i w jego imieniu. Bez ogromnego wysiłku tego zespołu postawienie zarzutów Putinowi i wydanie nakazu aresztowania nie byłoby możliwe" - czytamy w komunikacie.

"Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego trzyma właściwy kurs i jego patron byłby obecną decyzją z pewnością usatysfakcjonowany" - powiedział cytowany w informacji prasowej Waldemar Piasecki, przewodniczący Towarzystwa Jana Karskiego.

MTK z siedzibą w Hadze w Holandii jest trybunałem międzynarodowym powołanym do sądzenia osób fizycznych. Ma uprawnienia do rozpoznawania oskarżeń o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Statut Rzymski został przyjęty przez ponad 120 krajów, w tym Rosję, która jednak w 2016 r. się z niego wycofała. Rosyjskie władze nie dokonują zatem ekstradycji podejrzanych, którzy mogą jednak być wydani przez inne państwa, będące stronami statutu. Ukraina również nie jest stroną statutu, ale zadeklarowała, że uznaje jurysdykcję MTK w odniesieniu do zbrodni popełnionych na jej terytorium, jeśli trybunał zdecyduje się je zbadać.

Śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie zostało wszczęte 3 marca 2022 r. na wniosek kilkudziesięciu państw, w tym Polski. Prokuratura MTK przesłała sędziom wniosek o wydanie nakazów aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej 22 lutego b.r.