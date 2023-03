Prezes MTK dla "Rz": Osoby objęte nakazami nigdzie nie mogą czuć się bezpiecznie

Wszystkie państwa świata, które ratyfikowały Statut Rzymski, a jest ich 123, mają prawny obowiązek współpracy z MTK. Pozostałe mogą zaofiarować Trybunałowi współpracę – mówi "Rzeczpospolitej" prof. Piotr Hofmański, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" podkreślił, że nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina w sensie prawnym ogranicza jego działalność bardzo poważnie. "Wszystkie państwa świata, które ratyfikowały Statut Rzymski, a jest ich 123, mają prawny obowiązek współpracy z MTK. Jeśli na ich terenie Putin się pojawi, to mają prawny obowiązek jego aresztowania i przekazania Trybunałowi" - wskazał.

Pozostałe państwa - jak mówił - mogą zaofiarować Trybunałowi współpracę, chociaż nie mają takiego obowiązku w sensie prawnym. "W konsekwencji, osoby objęte nakazami aresztowania w zasadzie nigdzie nie mogą czuć się bezpiecznie" - zaznaczył prof. Hofmański.

Wskazał jednocześnie, że MTK nie ma swojego własnego aparatu wykonawczego i w konsekwencji, orzeczenia wydane przez Trybunał wykonywane są przez państwa będące stronami Statutu Rzymskiego. "Dotyczy to zarówno wyroków, jak i orzeczeń wydawanych w toku postępowania, takich jak wnioski o przekazanie dowodów lub nakazy aresztowania" - dodał Hofmański.

Na uwagę, że władze Federacji Rosyjskiej twierdzą, że z ich punktu widzenia nakazy aresztowania nie mają znaczenia, albowiem Rosja nie uznaje jurysdykcji Trybunału, prezes MTK ocenił, że to twierdzenie wynika z zupełnej nieznajomości prawa. "Trybunałowi przysługuje jurysdykcja w odniesieniu do wszelkich zbrodni międzynarodowych popełnionych na terytorium tego państwa, bez względu na narodowość domniemanych sprawców. Ukraina jako suwerenne państwo, składając stosowną deklarację, przekazała Trybunałowi jurysdykcję w odniesieniu do zbrodni popełnionych po 2013 r., a Trybunał, zgodnie z prawem, z tej kompetencji korzysta" - podkreślił.