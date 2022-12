Prezes Musiał: mam nadzieję, że ustanowione święto narodowe będzie zwiększać świadomość o powstaniu wielkopolskim

Mam nadzieję, że ustanowione święto narodowe będzie zwiększać świadomość o powstaniu wielkopolskim – powiedział PAP w poniedziałek prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Tadeusz Musiał.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zwieńczonym zwycięstwem zrywem niepodległościowym na terenie zaborów. Od 2021 roku w rocznicę wybuchu insurekcji obchodzone jest święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

"Mogłoby się wydawać, że teraz, już jak mamy święto, to już właściwie wszystko co można było zrobić dla uczczenia powstania wielkopolskiego zostało zrobione - to jest oczywiście nieprawda" - powiedział PAP w poniedziałek prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Tadeusz Musiał. Dodał, że w kwestii propagowania wiedzy o zwycięskim powstaniu nadal jest wiele do zrobienia.

Musiał, pytany przez PAP czy dzięki ustanowieniu święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - świadomość o znaczeniu zwycięskiego zrywu wzrasta, powiedział, że ma taką nadzieję.

"Mam nadzieję, że tak jest, chociaż trudno mi tutaj jednoznacznie to określić. Myślę, że bardzo istotne znaczenie miało ustanowienie święta państwowego, bo to będzie w naturalny sposób wywoływało ciekawość ludzi, zainteresowanie - nie myślę tutaj o Wielkopolanach, czy mieszkańcach województwa lubuskiego, czy kujawsko-pomorskiego - ale o mieszkańcach pozostałych województw, o pozostałej części naszej ojczyzny, gdzie ta świadomość jest rzeczywiście znikoma, delikatnie to nazywając" - zaznaczył.

"Święto przyczyni się i taką mam nadzieję, zresztą nie tylko ja, do nagłośnienia tego tematu, zainteresowania tym tematem, a w związku z tym wiedza o powstaniu pewnie będzie szersza" - dodał.

Musiał powiedział, że nadal czynione są także starania, by wiedzę o powstaniu wielkopolskim w szerszym wymiarze przekazywano młodzieży.

"Cały czas, i to nie tylko my, próbujemy uzgadniać z ministerstwem edukacji i nauki takie szersze włączenie do programów nauczania zagadnień związanych z powstaniem wielkopolskim, bo przecież do tej pory w programach szkolnych o powstaniu wielkopolskim jest bardzo niewiele. Także też trudno się dziwić młodzieży, że mało wie o powstaniu" - podkreślił.

Musiał wyraził także nadzieję, że do propagowania wiedzy o powstaniu wielkopolskim przyczyni się także nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Budowa jego nowej siedziby powinna rozpocząć się w przyszłym roku.

"Muzeum jest bardzo potrzebne, bo przecież dotychczasowe warunki, w jakich funkcjonuje Muzeum Powstania Wielkopolskiego nie sprzyja temu, żeby można było tę wiedzę nagłaśniać. Są przyjmowane oczywiście grupy, są przyjmowane wycieczki, jest przyjmowana młodzież szkolna - ale to wszystko nie jest wystarczające. To musi być muzeum z prawdziwego zdarzenia" - podkreślił.

Z początkiem 2023 roku wielkopolski samorząd przejmie od samorządu Poznania Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, któremu podlega Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Miasta nie stać było na sfinansowanie budowy nowej siedziby muzeum, samorządy zdecydowały więc o wzajemnym przekazaniu instytucji kultury.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica. Do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany pomiędzy Niemcami a państwami Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła - z wyjątkiem skrawków - prawie cała Wielkopolska.