Prezes NFZ: 700 mln zł trafi do szpitali powiatowych, którym nie udało się w 2022 r. wykonać ryczałtu

700 mln zł trafi do szpitali powiatowych. To mechanizm pomocowy dla tych, którym nie udało się w 2022 r. wykonać ryczałtu. Przyznajemy też dodatkowe środki za wyższą jakość oraz zwiększamy wyceny w internie - powiedział w czwartek prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie dotyczącej zwiększenia nakładów na zdrowie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powiedział, że "podpisane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego rozporządzenie o ogólnych warunkach umów pozwala skierować do szpitali pomoc w wysokości 700 mln zł., który pozwali im, nawet jeśli mają nieco obniżony ryczałt z uwagi na niewykonanie w ubiegłym roku, uzyskać gwarantowane finansowanie, jeśli wykonają przewidzianą w ubiegłym roku liczbę świadczeń, oczywiście po nowych, wyższych cenach".

Jak dodał prezes NFZ, "na wzmocnienie aspektu jakościowego proponujemy przekazać 100 mln zł".

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami dedykowane są one placówkom, które zdobyły certyfikaty ministra zdrowia. Szef MZ włączył także te, które są w trakcie uzyskiwania ostatecznej decyzji, aby nie traciły dodatkowego źródła finansowania" - wyjaśnił Filip Nowak.

Zwrócił uwagę, że od 1 stycznia weszły także nowe wyceny w wielu grupach internistycznych, czyli chorób wewnętrznych, które przede wszystkim realizowane są w oddziałach internistycznych". "To jest coś, na co, dyrektorzy szpitali czekali. To jest kwota, która podniesie globalnie wartość kontraktów o 500 mln zł" - powiedział prezes NFZ.

Ocenił, że "ten zastrzyk finansowy będzie odczuwalny dla zarządzających szpitalami, tym bardziej, że jest to regulacja, która wchodzi w życie od 1 stycznia, w związku z tym, w fakturze za maj będą skumulowane środki za kilka miesięcy".

Nowak przypomniał, że postawą finansowania szpitali sieciowych, czyli z podstawowego zabezpieczenia szpitalnego jest ryczałt, który na rok następny naliczany jest według realizacji świadczeń w roku poprzednim. "Ten mechanizm działa również w roku 2023, gdzie naliczamy nowe ryczałty, czyli wartości kontraktów szpitali w oparciu o wykonanie w roku poprzednim" - mówił prezes NFZ.

Zwrócił uwagę, że w rok 2022 wiele szpitali działało jeszcze w trybie pandemicznym, co spowodowało, że duża ich liczba miała problem z osiągnięciem poziomu wykonania kontraktu oznaczonego w umowie. "W konsekwencji kontrakt w roku 2023 musiałby zostać obniżony o wartość niezrealizowanych świadczeń w ryczałcie" - powiedział Nowak.

Dodał, że jest także druga grupa szpitali, które "włączyły się w +odrabianie długu zdrowotnego+ i miały mocno przekroczone wartości ryczałtu". Jak zaznaczył, "postanowiliśmy zrekompensować szpitalom, które mocno zaangażowały się w spłatę długu zdrowotnego, czyli znacznie przekroczyły ryczałt".

"W roku ubiegłym szpitale, które przekroczyły wartość realizacji ryczałtu uzyskały część środków. To było 60 proc. tzw. nadwykonań za 11 miesięcy, które już podniosły ryczałt w roku poprzednim. To się przełożyło na drugi etap. Startowy ryczałt był dla tych szpitali wyższy o kwotę zwiększenia z ubiegłego roku. Obecnie mamy kolejny etap realizacji przepisów i te szpitale, które nie wykonały ryczałtu w ubiegłym roku uwolniły pewną kwotę pieniędzy, o którą zostaną zwiększone ryczałty placówek, które w dużym tempie realizowały świadczenia w roku ubiegłym" - powiedział szef NFZ.

Dodał, że szpitale, którym nie udało się utrzymać tempa określonego w ryczałcie mógłby utracić płynność finansową i miałyby problemy z osiągnięciem wyników ekonomicznych i mogłyby w tej sytuacji ograniczać przyjęcie przede wszystkich pacjentów w powiatach, bo to dotyczy głównie szpitali pierwszego i drugiego poziomu".