Prezes NFZ: dodatkowe 15 mld zł w systemie ochrony zdrowia to niebagatelna kwota

Dodatkowe 15 mld zł, które trafi do systemu ochrony zdrowia to niebagatelna kwota – stwierdził w czwartek w Warszawie prezes NFZ Filip Nowak. Zaznaczył, że 5 mld zł zasili szpitale powiatowe, co jest dobrą informacją dla zarządzających placówkami i pacjentów.

Szef Narodowego Funduszu Zdrowia oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili informacje dotyczące zwiększenia finansowania ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem systemu szpitalnego.

"Bardzo cieszy fakt, że do systemu ochrony zdrowia trafi kolejne 15 mld zł. To jest niebagatelna kwota, jeśli chodzi o historię funkcjonowania NFZ i systemu. Szczególnie cieszy fakt, że 5 mld zł trafi do szpitali powiatowych, które są - można powiedzieć szpitalami pierwszego kontaktu dla mieszkańców" - powiedział Nowak.

Dodatkowe środki, jak kontynuował, to dobra informacja i dla zarządzających szpitalami i dla pacjentów.

"Proponujemy finansowanie zarówno poprzez podniesienie ceny, (…) ale także doceniamy szpitale, które włączyły się w spłatę długu zdrowotnego, który narósł podczas długich miesięcy covidu" - wskazał szef Funduszu.

Zwiększenie wartości kontraktów, jak wyjaśnił, będzie proporcjonalne do wykonania w pierwszym kwartale roku 2023.

"Ale pamiętamy także o tych szpitalach, które mogą mieć jeszcze przejściowe problemy w realizacji kontraktu, wynikające z różnych czynników, przede wszystkim z czasu covidowego i konieczności przeorganizowania się. Szpitale, które mają przejściowe kłopoty mogą liczyć na wzrost wyceny i wzrost wartości kontraktu. Oczywiście, nie w takim stopniu jak szpitale, które realizują świadczeń znacznie więcej" - powiedział prezes NFZ.

Nowak stwierdził, że istotnym elementem jest zwiększenie wycen w chirurgii ogólnej i w internie, a także świadczeń związanych z porodami. "Cel nasz jest taki, by szpitalom, nieładnie to nazwę, opłacało się przyjmować pacjentów, którzy potrzebują pomocy w tym zakresie" - dodał.

Szef Funduszu zaznaczył, jest to element systemowego działania, zmierzającego do rozładowania sytuacji w szpitalnych oddziałach ratunkowych. "Pacjent chętnie przyjmowany do oddziałów internistycznych i chirurgicznych zwalnia miejsce w SOR" - stwierdził prezes Nowak.