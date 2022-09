Prezes NFZ: pacjent będzie miał prawo wyboru w leczeniu uzdrowiskowym

Chcemy zmienić rolę Narodowego Funduszu Zdrowia, by pomagać a nie decydować za pacjenta, gdzie uzyska najlepsze leczenie uzdrowiskowe i w jakim terminie ma z niego skorzystać - powiedział w środę prezes NFZ Filip Nowak.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w środę w Ciechocinku reformę systemu uzdrowiskowego w Polsce. Poinformował, że w październiku zostanie zaprezentowany projekt ustawy z perspektywą wdrożenia w 2024 roku

Prezes NFZ na konferencji prasowej podkreślił, że obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia "decydował za pacjenta, gdzie uzyska najlepsze leczenie i w jakim terminie ma z niego skorzystać".

"To nie jest dobre rozwiązanie. Przede wszystkim nie jest rozwiązaniem korzystnym dla pacjentów. Jako instytucja odbieraliśmy wiele wniosków o zmianę terminów, o zmianę miejsca, o to żeby pojechać w towarzystwie osoby najbliższej, która pomoże nam funkcjonować w tym uzdrowisku. (...) Dziś chcemy zmienić rolę NFZ i chcemy tylko pomagać a nie decydować za pacjenta" - wskazał Nowak.

Podkreślił, że "pacjent ma prawo wyboru również w leczeniu uzdrowiskowym". "Myślę, że to jest również walka o jakość udzielanych świadczeń, dlatego że nie trudno domyślać się, że pacjenci będą wybierali ośrodki najlepsze, oferujące najlepszy serwis, nie zawsze związany z lokalizacją" - zaznaczył prezes funduszu.

Jak dodał, w uzdrowiskach będzie też więcej zabiegów. "To będzie bardzo intensywna opieka, głównie rehabilitacyjna skierowana dla pacjentów. Nadal Narodowy Fundusz Zdrowia będzie starał się dbać o to, żeby poziom usług był bardzo wysoki. Jeżeli jakieś nieprawidłowości się zdarzą, to jesteśmy od tego, żeby też w tej kwestii pomagać pacjentom" - zapewnił prezes NFZ.

