Prezes NFZ: prawie 300 mln zł na finansowanie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej w 2023 r.

Z planowanych pierwotnie 200 mln zł do niemal 300 mln zł zwiększy się finansowanie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej (RDTL) w 2023 r. - poinformował w środę w Krakowie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Dane te przekazano przy okazji sprawy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który na przełomie roku powiadomił pacjentów korzystających z leczenia w ramach RDTL, że po 31 marca ich leczenie w tej placówce nie będzie kontynuowane. Powodem miał być brak wystarczających środków z NFZ.

W środę w Krakowie prezes NFZ Filip Nowak przekazał, że w 2023 r. finansowanie na RDTL dla placówek w całym kraju będzie wynosić łącznie 300 mln zł, choć pierwotnie planowano 200 mln zł. "To oznacza, że wszyscy pacjenci, którzy zostali włączeni do leczenia (RDTL), mają zagwarantowane to leczenie, a świadczeniodawcy mają zagwarantowane finansowanie leczenia wszystkich pacjentów" - zaznaczył prezes. Kwota blisko 300 mln zł jest zarówno na pokrycie bieżących terapii RDTL, jak i na opłatę nadwykonań za 2022 r.

Zwiększenie finansowania na RDTL NFZ uzasadnia dużym zapotrzebowaniem. W 2022 r. na ten program przeznaczonych było 180 mln zł.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie wydał w poprzednim roku 12 mln zł na nadwykonania w ramach RDTL. Zwrotu tych kosztów nie otrzymał z NFZ. Kontynuacja rozpoczętych w 2022 r. leczeń w ramach RDTL kosztowałaby szpital w 2023 r. ok. 20 mln zł.

RDTL umożliwia finansowanie leczenia osób, u których wykorzystano już wszystkie dostępne, refundowane metody. Najczęściej chodzi o choroby nowotworowe i hematologiczne.