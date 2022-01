Prezes NFZ: wysłaliśmy komunikaty do 30 tysięcy podmiotów medycznych w związku z rozporządzeniem ministra finansów

Wysłaliśmy dzisiaj 30 tysięcy komunikatów, co znaczy, że do 30 tysięcy podmiotów medycznych trafiła informacja wyjaśniająca funkcjonowanie nowego rozporządzenia - powiedział w sobotę prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Jak wskazał na konferencji prasowej Filip Nowak, "Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem, ale poza tymi związanymi z finansowaniem świadczeń zadaniami, realizuje wiele różnych innych zadań". "Tym razem chcemy wykorzystać nasze możliwości komunikacyjne z placówkami medycznymi, żeby zapoznać placówki medyczne, ale także pracowników, którzy są tam zatrudnieni z rozporządzeniem ministra finansów" - wyjaśnił.

Prezes NFZ poinformował, że "wysłaliśmy dzisiaj 30 tysięcy komunikatów". Jak wyjaśnił, "do 30 tysięcy podmiotów trafiła informacja wyjaśniająca funkcjonowanie nowego rozporządzenia, ale także prośba o to, żeby postępować zgodnie z literą prawa w tym wypadku". "Chodzi o to, aby w poniedziałek naliczając wynagrodzenie, naliczać je w sposób prawidłowy, a także by poinformować pracowników, jak będzie wyglądała sytuacja związana z wysokością wynagrodzeń" - dodał.

Zastrzegł także, że "nie ograniczaliśmy się wyłącznie do wysłania komunikatu za pośrednictwem naszych możliwości komunikowania się, ale także dwustu pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia będzie starało się skontaktować telefonicznie z podmiotami medycznymi, po to, aby zwrócić uwagę na znaczenie komunikatu, który trafił do państwa".

"W związku z tym, bardzo proszę, aby nie być zaskoczonym, jeżeli będzie się próbował z państwem porozumieć ktoś z Narodowego Funduszu Zdrowia" - wskazał. "To jest tylko po to, aby nie tracić czasu i realizować zapisy rozporządzenia ministra finansów jak najszybciej. Już teraz służymy jak zawsze pomocą i będziemy wspierać te działania, które zostały podjęte" - podkreślił.