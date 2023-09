Prezes NRA: obowiązkiem ministra wykonywanie orzeczeń; Z.Ziobro: szefostwo adwokatury stanęło po stronie kłamstwa

W związku z wypowiedziami ministra sprawiedliwości przypominam, że podporządkowanie się orzeczeniom sądowym dotyczy każdego obywatela - oświadczył prezes NRA mec. Przemysław Rosati. Szef MS Zbigniew Ziobro podkreślił, że kierownictwo adwokatury "stanęło po stronie kłamstwa i cenzury".

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie zabezpieczające, na mocy którego zakazano Zbigniewowi Ziobrze wypowiadania się na temat reżyserki Agnieszki Holland i jej twórczości w kontekście filmu "Zielona granica", porównywania jej do zbrodniczych reżimów totalitarnych i autorytarnych. Prawnicy Holland mają teraz dwa tygodnie na złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych wobec Ziobry.

W wtorek minister Ziobro podkreślił, że "rozstrzygnięcie sądu jest zamachem na wolność słowa, którą gwarantuje nam konstytucja; to zaangażowanie sądu w kampanię wyborczą PO". Wskazał, że "to nie czasy komunistycznej Polski, to nie czasy stalinowskiej Polski". "To czasy, kiedy możemy i mamy obowiązek bronić polskich żołnierzy i funkcjonariuszy" - zaznaczał Ziobro. Zapewnił, że będzie to robił konsekwentnie "niezależnie od wyroków i rozstrzygnięć".

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w wydanym ostatnio oświadczeniu zaapelował do ministra sprawiedliwości o "zaniechanie populistycznych wypowiedzi i pozbawionych podstaw merytorycznych ataków na władzę sądowniczą". Wezwał też "do respektowania orzeczeń sądów wydawanych w imieniu RP".

"Skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla porządku prawnego są publiczne wypowiedzi osób pełniących wysokie funkcje państwowe, w których zapowiadane lub sugerowane jest nierespektowanie i niewykonywanie orzeczeń sądowych. Takich stwierdzeń nie usprawiedliwia żadna okoliczność, w tym kampania wyborcza. Podważają one bowiem zaufanie obywateli do Państwa oraz jego instytucji. Są również zachętą do lekceważenia porządku prawnego, w tym lekceważenia orzeczeń sądowych" - dodał mec. Rosati.

Jak ocenił prezes NRA, "autor takich wypowiedzi albo nie rozumie istoty demokratycznego państwa prawnego i zasady trójpodziału władzy, albo świadomie te wartości kwestionuje", co pokazuje "brak rękojmi prawidłowego wykonywania władzy publicznej w interesie obywateli". "Bezwzględnym obowiązkiem o charakterze publicznym i prawnym ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego, tak jak każdego innego obywatela, jest wykonywanie orzeczeń sądowych" - podkreślił mec. Rosati.

W piątek minister Ziobro napisał na platformie X: "Mam pytanie do członków Naczelnej Rady Adwokackiej. Czy nie wstyd Wam sprzeniewierzać się pięknej karcie polskiej adwokatury w walce o wolność i przeciw kłamstwu?". "W najciemniejszych komunistycznych czasach kierownictwo adwokatury stało po stronie wolności i prawdy. Dziś stanęło po stronie kłamstwa i cenzury" - ocenił Ziobro.

Według szefa MS "Agnieszka Holland w wywiadach określiła funkcjonariuszy polskiego państwa jako faszystów i nazistów, używając przy tym innych haniebnych inwektyw". "Aktualne władze polskiej adwokatury nie potępiły tych obelg i nienawistnego języka. Zamiast tego chcą kneblować mi usta, gdy nazywam rzeczy po imieniu" - dodał minister.

"Cenzurowanie prawdy o metodach rodem ze stalinowskiej propagandy, których użyła w swoich wywiadach pani Holland, to obrona kłamstwa i zamach na wolność słowa" - napisał Ziobro.

Od początku września politycy obozu rządzącego w publicznych wypowiedziach krytykują najnowszy film Agnieszki Holland "Zielona granica". Na początku września - odnosząc się do jednego z wywiadów Holland o filmie "Zielona Granica" - Ziobro napisał na Twitterze: "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland".

Po tym wpisie, 6 września br., prawnicy Holland skierowali do Ziobry wezwanie przedsądowe. "Post Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie. Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną, konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego" - napisała Holland i wezwała do opublikowania przez Ziobrę przeprosin i wpłatę 50 tys. zł na Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu". W przypadku braku reakcji zapowiedziała wystąpienie na drogę sądową.