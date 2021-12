Prezes PAN: Coraz więcej kobiet w korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

Z satysfakcją odnotowuję, że reprezentacja kobiet w korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk rośnie z roku na rok, ale jest ich ciągle za mało. Po ostatnich wyborach jest ich 13,2 proc. Przed nami jeszcze długa droga - poinformował w sobotę prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Do korporacji PAN, czyli do grona członkiń i członków PAN, wybrano 35 nowych osób.

"Do korporacji PAN, czyli do grona członkiń i członków PAN, wybrano 35 nowych osób. Od lat zabiegam, aby reprezentacja kobiet w korporacji PAN nie była żenująco niska. Przed każdymi wyborami apeluję o to do obecnych członkiń i członków PAN, bowiem to oni dokonują wyboru" - napisał w mediach społecznościowych w sobotę prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Prezes z satysfakcją odnotował, że reprezentacja kobiet w korporacji PAN "rośnie z wyboru na wybór". Przypomniał, że po wyborach w 2013 roku wynosiła 5,6 proc., w 2016 roku - 7,0 proc., 2019 roku - 10,3 proc. Po ostatnim głosowaniu poziom ten wynosi 13,2 proc.

Jak przekazał prof. Duszyński, są wydziały PAN (korporacja PAN podzielona jest na 5 wydziałów), w których ta reprezentacja "jest już przyzwoita". Podał, że w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych wynosi ona - 19,6 proc., Nauk Biologicznych i Rolniczych - 18,4 proc., a Nauk Medycznych - 14,3 proc. Wskazał, że Wydziały Nauk Ścisłych i Nauk Technicznych mają ciągle niską reprezentację kobiet, odpowiednio 8,2 proc. i 8,9 proc., ale i tu wzrosła w porównaniu do stanu po wyborach w 2019 roku, kiedy wynosiła ona odpowiednio 5,2 proc. i 6,3 proc..

"Przed nami jeszcze długa droga. Ciągle jeszcze postęp w kwestii reprezentację kobiet w korporacji PAN, choć widoczny, jest zbyt wolny. Otuchę dają wybory do grona AMU. To grono wybijających się młodych badaczek i badaczy (nie starszych niż 37 lat) z polskich instytucji naukowych" - napisał prof. Duszyński. Dodał, że niektóre osoby z grona AMU już weszły do korporacji PAN. W roku 2021 wybrano do AMU 18 osób, w tym 9 kobiet - przekazał prezes PAN.

Na Akademię składają się nie tylko instytuty PAN, ale też korporacja uczonych, która składa się z 350 badaczy. Jak czytamy na stronie PAN, członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie. Korporację tworzą m.in. wydziały, oddziały, komitety naukowe i komitety problemowe.