Prezes PAP: wystarczy poczytać wiadomości, by poczuć zapach kłamstwa i fake newsów

Nie trzeba jechać na Ukrainę, by poznać zło. Wystarczy poczytać wiadomości, by poczuć zapach kłamstwa i fake newsów. Jak sobie z tym radzić? Będziemy starali się znaleźć odpowiedź na to pytanie - mówił prezes PAP Wojciech Surmacz podczas IV konferencji Media Przyszłości, która odbywa się we wtorek w Warszawie.

Otwierając konferencję w Centralnym Domu Technologii, prezes PAP Wojciech Surmacz nawiązał do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na swoją ojczyznę powiedział: "Kiedy nas zaatakujecie, zobaczycie nasze twarze, nie nasze plecy". "Przychodząc tutaj, mogą państwo obejrzeć wystawę zdjęć zatytułowaną właśnie w ten sposób. Tam mogą państwo zobaczyć twarze bohaterów ukraińskich i ofiar terroru rosyjskiego. Niedaleko stąd, na pl. Zamkowym w Warszawie, mogą państwo zobaczyć niedawno zniszczone przez ukraińską armię czołgi rosyjskie" - wspomniał. Dodał, że "przed tą okropną wojną uciekło ponad 4 mln osób", które bardzo trudno rozpoznać. "Nie chowają się, ale odnalezienie ich będzie trudne, ponieważ są takimi samymi ludźmi jak my. Mieszkamy razem. Można ich rozpoznać, kiedy zacznie się z nimi rozmawiać. Nie dlatego, że źle mówią po polsku czy po angielsku. Zazwyczaj dobrze mówią w obu językach. Rozpoznają je państwo po ich historiach. Zaczną opowiadać państwu cztery miliony historii o cierpieniu, bólu, brutalnych torturach i gwałtach. Opowiedzą historie o Rosji. Jeśli wsiądą państwo do samochodu i przekroczą granicę ukraińską, zobaczą to wszystko państwo na własne oczy. Czy kiedykolwiek byli tam państwo? Czy kiedykolwiek odczuli państwo obecność czystego zła? Jest tak blisko nas" - podkreślił Surmacz.

Prezes PAP zwrócił uwagę, że "nie trzeba tam jechać, żeby poznać to zło". "Wystarczy poczytać czy pooglądać wiadomości, by poczuć zapach kłamstwa, propagandy i fake newsów. Jak sobie z tym radzić? Co zrobić z tymi prawdziwymi, okropnymi historiami? Jak je opowiedzieć światu? Będziemy dziś starali się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zobaczymy, czy nam się uda. Nie jest to łatwe, ale sądzę, że jest możliwe" - stwierdził.

Media Przyszłości to organizowana przez PAP konferencja z udziałem polskich i zagranicznych przedstawicieli mediów, w trakcie której poruszane są najważniejsze kwestie związane z działalnością prasy, radia i telewizji, w tym zmiany na rynku mediów, przeciwdziałanie dezinformacji oraz przyszłość środków masowego przekazu w obliczu wojen i transformacji technologicznej. Wśród tegorocznych gości znaleźli się m.in. prezes AFP Fabrice Fries, prezes APA Clemens Pig oraz dyrektor generalna Thomson Foundation Caro Kriel.

Partnerami wydarzenia są: BGK, Orlen, Philip Morris International, Athens Technology Center i CISION.