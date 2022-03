Prezes PCPM: możemy już mówić o kryzysie humanitarnym na Ukrainie

O kryzysie humanitarnym mówimy wtedy, gdy sytuacja osób objętych kryzysem bez pomocy z zewnątrz będzie się pogarszać, a im samym potencjalnie będzie grozić śmierć. I z tym bezwzględnie mamy do czynienia na terenie Ukrainy - powiedział prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dr Wojciech Wilk.

"Musimy być przygotowani na to, że pomoc będzie Ukraińcom potrzebna - w najlepszym wypadku - przez najbliższe miesiące, a może nawet lata" - podkreślił prezes.

Dr Wojciech Wilk wyjaśnił, że wojska rosyjskie atakujące Ukrainę są niezwykle brutalne wobec ludności, która przecież w wielu przypadkach mówi po rosyjsku. Stosują wobec ludności cywilnej m.in. rakiety kasetowe, a w miastach rozrzucają miny. Przypomniał o sytuacji poniedziałkowej, kiedy w Charkowie jedna z seniorek nadepnęła na taką w centrum miasta i straciła nogę. "Możemy więc mówić nie tylko o kryzysie humanitarnym, ale i zbrodniach wojennych" - podkreślił prezes PCPM.

Uważa, że taktyka wojsk rosyjskich polegająca na atakach na cywilów nie różni się od lat. Przypomniał sytuację z początku 2020 roku, kiedy pracował dla ONZ na pograniczu Turcji i północnej Syrii. "Wtedy na własne oczy widziałem, na czym ta rosyjska metoda działania polega - najpierw bombarduje się szpitale, szkoły, elektrownie, wodociągi i inne usługi dla ludności, wszystko po to, żeby wzniecić wśród cywilów panikę, zmusić ich do ucieczki, a następnie szturmem zająć miasto" - zaznaczył.

Uderza go też brak nadziei, który jest w uciekających Ukraińcach. "Manifestuje się to w bardzo prozaiczny sposób - ludzie uciekają ze swoimi zwierzętami domowymi. Widziałem ponad 20 kryzysów humanitarnych i wiem, że ucieczka ze zwierzętami oznacza jedno - że do domu już się nie wróci" - podkreślił dr Wilk.

Miliony uciekających z Ukrainy ludzi będą szukać bezpieczeństwa w zachodniej części Ukrainy i krajach UE, szczególnie w Polsce. "Jeśli więc nie wydarzy się jakiś cud polityczny, to ta wojna wywoła największy kryzys humanitarny, jaki Europa widziała od II wojny światowej" - zaznaczył prezes PCPM.

Według niego najlepszą pomocą dla uchodźców jest to, co teraz robią Polacy - oferują ukraińskim uchodźcom dom. "Uciekinierzy nie powinni mieszkać w szkołach, budynkach użyteczności publicznej czy nawet pensjonatach i hotelach, najlepszym rozwiązaniem jest właśnie zakwaterowanie ich u rodzin ze społeczności przyjmującej, które mogą o nich zadbać. To zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i włączenia do lokalnej społeczności" - ocenił dr Wilk. "Oby tylko ta chęć pomocy i goszczenia ich trwała jak najdłużej. Musimy być przygotowani na to, że pomoc będzie potrzebna w najlepszym wypadku - przez najbliższe miesiące, a może nawet lata" - dodał.

Jak zaznaczył trzeba pamiętać, że wkrótce uchodźcy ukraińscy będą potrzebowali posłać dzieci do szkoły, skorzystać z opieki zdrowotnej, zintegrować się z sąsiadami. "To oczywiście łatwiejsze ze względów językowych i kulturowych niż w przypadku np. uchodźców z Afryki, ale i tak będzie wyzwaniem" - wskazał dodając, że w Polsce napływu tak dużej liczby uciekinierów nie było od II wojny światowej.

Prezes odniósł się do pojawiających się w mediach społecznościowych głosów krytykujących przyjmowanie uchodźców w takiej skali, ponieważ przez granicę tak naprawdę wcale nie przechodzą ukraińskie kobiety i dzieci, ale imigranci z krajów Afryki. "Osoby, które uciekają przed wojną, powinny dostać schronienie bez względu na narodowość" - skomentował dr Wilk dodając, że nie wszystkie chcą zostać w Polsce. "Jestem w kontakcie m.in. z polską ambasadą w Bejrucie, która organizuje powrót libańskich studentów, którzy przedostali się z Ukrainy do Polski, do ich domów w Libanie. Ci ludzie wrócą więc w większości do swoich krajów" - zaznaczył.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej stawia sobie cztery obecnie główne cele. Po pierwsze - ewakuacja ludności cywilnej z miast objętych działaniami wojennymi, ze szczególnym uwzględnieniem Charkowa, który jest wielkości Warszawy. "Organizujemy autobusy, które przewożą ludzi w bezpieczniejsze miejsca, a docelowo nawet i do Polski. Na ten cel wydajemy znaczne kwoty pieniężne, pochodzące również ze zorganizowanej przez nas zbiórki" - tłumaczył prezes.

Po drugie, dostarczenie jak najdalej do wschodniej Ukrainy pomoc humanitarną. "Jeszcze kilka dni temu magazyny były pełne potrzebnych rzeczy. Teraz zaczyna brakować podstawowych produktów: jedzenia, środków higieny, leków, środków opatrunkowych" - wymienił dr Wilk i dodał, że problemy z wysłaniem konwojów gdyż główna droga przez Kijów jest zamknięta ze względu na prowadzone walki. A na bocznych drogach są punkty kontrolne, które generują korki. "W związku z tym przejazd z Charkowa do polskiej granicy zajmuje nawet do 4 dni" - zaznaczył.

Trzecim obszarem działań fundacji jest pomoc medyczna. "Pracujemy razem z kilkoma organizacjami medycznymi nad wysłaniem do Ukrainy m.in. szpitali polowych, w którym można by leczyć zarówno osoby ranne w wyniku działań zbrojnych, bez względu na narodowość, jak i cywilów" - wskazał prezes. Czwartym jest pomoc i wsparcie osób, które uciekają przed walkami, ale nie chcą opuszczać Ukrainy. "Umożliwiamy im zakwaterowanie, udostępniamy miejsca, w których mogliby zostać na dłużej" - dodał.

Podkreślił, że trzeba pomagać mądrze. "Pomoc materialna zawsze powinna zostać zweryfikowana, dlatego lepiej jest się skontaktować bezpośrednio z organizacjami, które jej udzielają, dowiedzieć, jakie są potrzeby i możliwości i odpowiedzieć na nie bezpośrednio. Zbiórki dla uchodźców czy mieszkańców terenów objętych wojną to nie okazja, żeby pozbyć się z domu tego, co dla nas nie ma już żadnej wartości" - skomentował dr Wilk dodając, że jeśli mamy wątpliwości, co przekazać, najlepiej po prostu wesprzeć finansowo organizacje pomocowe.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa na Ukrainie od 2014 r., kiedy tak naprawdę rozpoczęła się wojna między Rosją a Ukrainą. "Już od grudnia 2021 r. opracowywaliśmy scenariusze działań, które nasz zespół w Ukrainie mógł podjąć w przypadku wojny. Wybraliśmy miejsce na ośrodek tymczasowy dla uchodźców na zachodnim brzegu Dniepru, przygotowaliśmy pierwsze samochody i mikrobusy do ewakuacji ludności cywilnej, zakupiliśmy zestawy pomocowe, zebraliśmy sztab ludzi do pracy" - zaznaczył prezes fundacji dodając, że dzięki temu, że byli przygotowani, mogli od razu, wraz z inwazją wojsk na Ukrainę, zacząć efektywnie pomagać. "Jesteśmy na razie jedyną polską organizacją, która działa tak daleko we wschodniej Ukrainie. I będzie działać dalej, bo Ukraińcy będą potrzebowali pomocy jeszcze długo po tym, jak wojna się skończy" - powiedział.

Dodał, że w przypadku zakończenia działań zbrojnych, priorytetem będzie dotarcie z pomocą humanitarną wszędzie tam, gdzie na terenie Ukrainy są uciekinierzy. "Będziemy im zapewniać dach nad głową, pomagać prowadzić remonty i dostosowywać budynki przeznaczone na ich mieszkania, zapewnimy zatrudnienie, pomoc żywnościową, finansową, jeśli będzie trzeba. Po wojnie Ukraińcy będą musieli zbudować swoje życie na nowo i odbudować kraj, który zaledwie po tygodniu walk jest już bardzo zniszczony. A wielu z nich będzie chciało być częścią tej odbudowy" - podsumował.