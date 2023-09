Prezes PGZ: rozpoczynamy proces przygotowania konstelacji satelitów radarowych dla Sił Zbrojnych RP

Rozpoczynamy współpracę w zakresie przygotowania dla Sił Zbrojnych RP nowego unikatowego na skalę globalną produktu, jakim jest konstelacja satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną – poinformował PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.

We wtorek, pierwszego dnia MSPO Kielce, Polska Grupa Zbrojeniowa podpisze porozumienie, które zapoczątkuje prace nad projektem, którego celem ma być przedstawienie Ministerstwu Obrony Narodowej oferty w zakresie dostawy polskiej konstelacji satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Stronami współpracy będą Polska Grupa Zbrojeniowa, wchodzące w jej skład Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oraz ICEYE Polska Sp. z o.o.

Jak podkreśla PGZ, współpracę podjęły krajowe przedsiębiorstwa, które "z jednej strony specjalizują się w budowie satelitów rozpoznania radarowego, a z drugiej, dysponują niezbędnym zapleczem, by skonstruować dla potencjalnej rodzimej konstelacji satelitarnej bezpieczny segment naziemny".

Prezes PGZ Sebastian Chwałek podkreślił, że konstelacja satelitów radarowych zapewni Silom Zbrojnym RP pełen dostęp do zobrazowań satelitarnych, również w warunkach konfliktu.

"Rozpoczynamy współpracę w zakresie przygotowania dla SZ RP nowego i unikatowego na skalę globalną produktu, jakim jest konstelacja satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Ten system zapewnia nieskrępowany dostęp do zobrazowań satelitarnych w warunkach konfliktu. Dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie stanowić platformę do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych. Wierzę, że przyjęte porozumienie to zaledwie początek dłuższej współpracy w ramach tego trójstronnego partnerstwa, z korzyścią dla bezpieczeństwa narodowego Polski" - powiedział prezes Chwałek.

