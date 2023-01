Prezes PGZ: sukces na rynku amerykańskim i w krajach afrykańskich pokazuje, że karabinek GROT ma potencjał

Sukces na rynku amerykańskim, jak również w krajach afrykańskich pokazuje, że karabinek GROT ma cały czas potencjał - powiedział w poniedziałek prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Dodał, iż ciesz się, że polskie wojsko ma jeden z najnowocześniejszych karabinków na świecie.

W poniedziałek wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził aneks umowy na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków GROT.

W uroczystości wziął też udział prezes PGZ Sebastian Chwałek, który podkreślił, że karabinek GROT jest wyjątkowo dobrą konstrukcją chwaloną przez polskich i ukraińskich żołnierzy, "którzy otrzymali znaczne ilości tego karabinka w ramach donacji polskiego rządu".

Prezes PGZ zwrócił uwagę, że ten karabinek jest używany nie tylko przez polską armię. "W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z odbiorcami zagranicznymi" - podkreślił Chwałek.

Jak mówił, "sukces na rynku amerykańskim, jak również w krajach afrykańskich pokazuje, że karabinek ten ma cały czas potencjał". "Jednocześnie zarówno fabryka broni, inżynierowie i konstruktorzy, którzy cały czas pracują nad unowocześnieniem tego rozwiązania pokazują, jak bardzo ważne są uwagi ze strony żołnierzy. Wszystkie uwagi, które żołnierze kierują zarówno do zarządu, jak i do naszych konstruktorów z fabryki Łucznik są odbierane i przelewane na zmiany konstrukcyjne" - powiedział Chwałek.

"Cieszymy się, że polskie wojsko ma jeden z najnowocześniejszych karabinków na świecie" - dodał prezes PGZ.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z 2020 r. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. dostarczy polskim siłom zbrojnym do końca 2026 r. blisko 70 tys. kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. Uwzględniając wszystkie dotychczasowe umowy i aneksy, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 100 tys. karabinków.

Do żołnierzy Wojska Polskiego trafiło już 17 tys. MSBS GROT. Ten model karabinka szturmowego opracowany został przez "Łucznik" we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie sił zbrojnych RP w 2017 r.