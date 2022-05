Prezes PGZ: wsparcie Ukrainy nie spowoduje problemów dla naszych spółek

Wsparcie Ukrainy sprzętem produkowanym i remontowanym przez zakłady należące do PGZ nie spowoduje problemów dla tych spółek; debiut w warunkach bojowych niektórych typów broni rozwiewa wątpliwości wokół tego uzbrojenia – powiedział w czwartek prezes PGZ Sebastian Chwałek.

Poinformował także o rozmowach w sprawie serwisu czołgów Abrams nie tylko tych mających trafić do polskiej armii, ale i składowanych przez USA w Europie.

"Prowadzimy z naszymi partnerami z Ukrainy wielowątkową współpracę; pomagamy im zarówno w zakresie produkcji, jaki wsparcia serwisowego" - powiedział Chwałek w czwartek dziennikarzom, zastrzegając, że nie może podawać szczegółów kooperacji.

"Możemy im zaoferować tę pomoc m.in. dlatego, że nasze zakłady mają zdolności w zakresie sprzętu postsowieckiego - technologii, których w zdecydowanej większości używa armia kraińska" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że PGZ jest także zaangażowana w pomoc sprzętową świadczoną "w układzie kilku państw". "Jesteśmy hubem, który pomaga w dystrybuowaniu tej pomocy z innych krajów" - dodał.

Podkreślił, że "choć nasi przyjaciele z Ukrainy mają trochę inne czołgi z rodziny T", różnice nie są tak duże, by stanowiło to problem dla firm PGZ, wyspecjalizowanych w remontach, modyfikacjach i modernizacjach czołgów T-72.

Zapewnił, że przekazywanie uzbrojenia Ukrainie ani obsługa ukraińskiego sprzętu nie umniejszy zdolności bojowych polskiego wojska, nie odbije się też na pracy zakładów PGZ. "Wspólnie z naszymi partnerami z Agencji Uzbrojenia zadbamy, żeby Siły Zbrojne RP były odpowiednio zabezpieczone. Zapewnimy także, by wszelka pomoc, jaką możemy świadczyć naszym kolegom z Ukrainy, była na czas, w odpowiednej ilości i na pewno nie ze stratą czy powodując jakiekolwiek problemy dla zakładów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - powiedział.

Odnosząc się do skutków, jakie może mieć dla Bumaru Łabędy przekazania Ukrainie czołgów T-72, które ten zakład miał modyfikować dla polskiego wojska, Chwałek, odparł, że "trwa analiza, która zaowocuje rozwiązaniem tej kwestii". Zaznaczył, że przygotowanie zakładu "nawet umożliwia zwiększenie pomocy stronie ukraińskiej w remontach".

Nawiązał też do przekazywanych Ukrainie przenośnych wyrzutni przeciwlotniczych Piorun i karabinka Grot, którego zdjęcia pojawiły się w internecie. "Mam nadzieję, że debiut bojowy Pioruna i Grota rozwieje wątpliwości, które narastały wokół tej broni. Było dużo negatywnego nastawienia, zarówno do przeciwlotniczego zestawu Piorun, jak i do karabinka Grot. Użycie ich w warunkach bojowych pokazało, że to świetne produkty" - powiedział.

Wraził satysfakcję, że modernizacja czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL po początkowych problemach osiągnęła zakładane tempo. "Mamy w końcu takie tempo, jakiego byśmy oczekiwali, a wygląda na to, że jeżeli mamy możliwości, które daje posiadanie wszelkich niezbędnych komponentów i części, to sama kwestia montażu, modernizacji, badań i dostarczania siłom zbrojnym, nie stanowi problemu. Można się spodziewać, że w tym kwartale - zgodnie z harmonogramem - wojsku zostanie oddanych sześć wozów, a może nawet więcej" - powiedział.

Zwrócił też uwagę na postępy rozmów w sprawie obsługi technicznej czołgów M1A2 Abrams i pokrewnych czołgów amerykańskiej armii w Europie. "Zgodnie z decyzją MON będziemy pozyskiwali czołgi z pakietem logistycznym i początkowym serwisem, ale z uwagi na to, że taki serwis jest niezbędny w Polsce, prowadzimy daleko zaawansowane prace z naszymi partnerami z Stanów Zjednoczonych - firmami General Dynamics, BAE Systems, Honeywell. Mamy przygotowane pewne rzeczy, jakie moglibyśmy zaproponować, ale zgodnie z przepisami decyzje muszą wypracować rządy" - zaznaczył.

"Mamy wytypowane dwie lokalizacje, w zależności od ego, jak te potrzeby będą postrzegane geograficznie. Ze względu na to że siły Stanów Zjednoczonych są zgrupowane w jednym z województw, zasadne jest, aby ten hub pojawił się właśnie tam" - dodał, nawiązując do ulokowania przez USA wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army w Poznaniu, a w woj. wielkopolskim znajduje się zaplecze logistyczne amerykańskich wojsk.

Poinformował, że PGZ "jest w procesie zwiększania zasobów kompetencyjnych i majątkowych" w tym województwie, a w skład Grupy ma wejść "jeden z dużych zakładów" w Poznaniu.