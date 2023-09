Prezes PiS: 15 października otwieramy szampana i może nie tylko

Konwencja Prawa i Sprawiedliwość zaplanowana na niedzielę w Katowicach to obowiązek każdego, kto chce naszego zwycięstwa - powiedział w środę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że "jeszcze więcej energii i w niedzielę, 15 października, w imieniny Jadwigi - bo akurat moja śp. mama była Jadwigą - otwieramy szampana i może nie tylko".

Kaczyński, podczas wystąpienia w Pruszkowie (woj. mazowieckie), odniósł się do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał zabezpieczenie zakazujące ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze publicznego wypowiadania się i publikowania w mediach społecznościowych oświadczeń i informacji dotyczących filmu "Zielona granica", w których następowałyby nawiązania, zestawienia lub porównania reżyser tego filmu Agnieszki Holland i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami.

Prezes PiS wskazał, że w ochronie granic nie przeszkodzą "żadne kłamliwe, bezczelne, niesłychane filmy" ani "wyroki, w cudzysłowie, +sądów+, które zakazują nam, np. ostatnio ministrowie Ziobrze, by wypowiadał się w sprawie tego filmu".

"To jest całkowicie sprzeczne z konstytucją. W Polsce konstytucja gwarantuje wolność słowa. I jeśli jakaś władza będzie w stanie w końcu to uporządkować, to jesteśmy to my. Bo oni zapowiadają już w tej chwili niszczenie polskiej demokracji" - ocenił Kaczyński. Dodał, że "Tusk dzisiaj pewnie by się znów tego wyparł, bo teraz nagle próbuje zrobić z siebie gołąbka, chociaż trudno mu to idzie".

Prezes PiS przekonywał też, że nie ma w Polsce innych sił politycznych, niż jego partia i cała Zjednoczona Prawica, które "są w stanie w Polsce zapewnić niepodległość, demokrację i rozwój".

"Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam - i to jest obowiązek każdego, kto chce naprawdę naszego zwycięstwa - konwencja w Katowicach. Tam musimy być. Po tej konwencji jeszcze więcej siły, jeszcze więcej energii i w niedzielę, 15 października, w imieniny Jadwigi - bo akurat moja śp. mama była Jadwigą - otwieramy szampana i może nie tylko" - powiedział Kaczyński.

Konwencja PiS w Katowicach odbędzie się w niedzielę, 1 października, czyli dwa tygodnie przed zarządzonymi na 15 października wyborami parlamentarnymi.