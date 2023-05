Prezes PiS: aby Polska była suwerenna, musi być silna

Aby Polska była suwerenna to musi być silna gospodarczo, militarnie i duchowo. Ostatnie lata pokazały, że siły duchowej Polacy mają naprawdę bardzo wiele i to jest dobry fundament, na którym możemy się opierać - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podczas sobotniej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" mówił, że "aby Polska była suwerenna to musi być silna". "Musi być silna gospodarczo, tzn. dająca przyzwoity poziom życia wszystkim obywatelom. Musi być silna militarnie. I wreszcie musi być silna duchowo. To jest bardzo ważne. Musi być silna moralnie" - podkreślił prezes PiS.

Jego zdaniem, "siła duchowa ma w Polsce zaciekłych przeciwników, którzy zaciekle walczą o to, żeby się rozpadała". "Ale ci przeciwnicy nie odnoszą sukcesów. Ostatnie lata pokazały, że siły duchowej Polacy mają naprawdę bardzo wiele. To jest dobry fundament, na którym możemy się opierać, na którym możemy opierać nasze nadzieje we wszystkich dziedzinach. Ten wzrost siły i możliwości naszego narodu i państwa został pokazany w ostatnich latach w sposób niezwykły" - ocenił Kaczyński.

Pokreślił, że Polska w ostatnich latach przeszła przez ogromne kryzysy, wśród których wymienił pandemię COVID-19, wojnę na Ukrainie i "putininflację".