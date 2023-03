Prezes PiS: afery zdarzają się we wszystkich formacjach politycznych

Afery zdarzają się we wszystkich formacjach politycznych, ale PiS reaguje na nie "w sposób bardzo zdecydowany" - powiedział szef PiS Jarosław Kaczyński. Tak odniósł się do zatrzymania sekretarza Warszawy w śledztwie dotyczącym kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie.

Podczas czwartkowego programu "W otwarte karty" przygotowanym dla Polskiego Radia i TVP Info przez Małgorzatę Raczyńską-Weinsberg prezes PiS był w pytany o zatrzymanie sekretarza Warszawy Włodzimierza Karpińskiego (PO) w śledztwie dotyczącym kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie.

Według niego PO "to jest to specyficzna formacja tak to nazwijmy, ma pewne kłopoty" - mówił Kaczyński, wymieniając nazwiska polityków, wobec których - jak mówił - padają zarzuty korupcyjne. "To ludzie, którzy łamią prawo, łamią zasady moralne, a przede wszystkim nie są w stanie powstrzymać swojej chciwości, czy też takich innych prymitywnych dążeń do jakiejś hulanki, zabawy. Takiej złej zabawy, bo sama zabawa nie jest niczym złym oczywiście. Do takiego nadużywania, że tak powiem, tego, co w życiu jest - jeżeli jest umiarkowanie stosowane - miłe i przyjemne, to tacy ludzie no właściwie do takich formacji bardzo często trafiają, a później są z tego powodu różne kłopoty" - podkreślił prezes PiS.

Jak zaznaczył, nie ma formacji idealnych. "Tylko jest pytanie o reakcję, czy w związku z tym są odpowiednie działania wymiaru sprawiedliwości i innych służb państwowych, które mają w takiej sytuacji reagować, czy mamy do czynienia z sytuacją obrony za wszelką cenę i tej zasady, że póki jesteś w PO będziemy cię bronili (...) A sądy, jeszcze raz to powtarzam, są +nasze+. No i niestety bardzo często się do tej pory okazywało, że sądy, co prawda w drobniejszych sprawach, różnych celebrytów, były ich, bo wydawały wyroki, które miały charakter powiedzmy sobie stosowania podziału społeczeństwa na tych, którzy mają przywileje daleko idące i nie mają przywilejów" - ocenił.

"I jeżeli ktoś tych ludzi kiedyś znał, a przecież ja nie ukrywam, że przynajmniej tych ze starszego pokolenia, kiedyś znałem, no to wie, że oni tak po prostu myśleli. Bo oni uważali, że to tak powinno być. Kiedyś inni mieli przywileje, oni zresztą te przywileje bardzo często zachowali, no ale my też tutaj zostaliśmy dokooptowani do tej sfery przywilejów. I tak to jest w porządku. My uważamy, że żadnych przywilejów być w tej sferze nie może" - zaakcentował Kaczyński.

W odpowiedzi na słowa prowadzącej, że "spraw wokół PiS też jest trochę" zaznaczył, że oni na to reagują. "I to w sposób bardzo zdecydowany i taki, który może prowadzić, niektórych ludzi już doprowadził, do prawdziwego życiowego nieszczęścia, jeżeli dokonali nadużyć. No ale jeżeli ktoś dokonuje nadużyć na dużą skalę, to naraża się na wielkie życiowe nieszczęścia. Tak powinno być" - mówił.

Na mocy wtorkowej decyzji sądu Karpiński trafił na trzy miesiące do aresztu. Sekretarz m.st. Warszawy usłyszał zarzuty przyjęcia prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Nie przyznaje się do winy. Jego pełnomocnik zapowiedział złożenie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania.

W środę prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski zawiesił Karpińskiego w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego.

"W Polsce, w którą wierzę i o którą będę walczył obowiązuje zasada domniemania niewinności. W Polsce PiS obowiązuje zasada domniemania winy. Włodzimierz Karpiński został zawieszony pełnieniu obowiązków sekretarza Warszawy. Ale o tym, czy jest winny, czy niewinny, zdecyduje sąd" - oświadczył Trzaskowski.