Prezes PiS: będziemy kontynuowali politykę prospołeczną i politykę empatii

W sobotę podczas spotkania w Poznaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że program PiS będzie uzupełniany o nowe rozwiązania w różnych dziedzinach życia. "Będziemy kontynuowali politykę prospołeczną i politykę empatii" - zaznaczył. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o sprawy niepełnosprawnych, jak i politykę senioralną. "Krótko mówiąc, jesteśmy formacją (...) która, niezależnie kto co na ten temat mówi, jest oparta o wartości chrześcijańskie" - zaznaczył Kaczyński, dodając jednocześnie, że każdy polski patriota ma wybór między wartościami.

Obiecał, że jeżeli PiS zwycięży w wyborach, a - jak podkreślił - musi być to poważne zwycięstwo, "bo o sojuszników nie jest łatwo, to wtedy my uczynimy wszystko, żeby za te cztery lata te negatywne procesy się cofnęły" - powiedział Kaczyński. Dodał, że ma na myśli udoskonalenie sytuacji dotyczącej życia publicznego, czy sposobu przeprowadzania dyskusji publicznej, "aby lepiej służyła rozwojowi Polski".

"Jednocześnie będziemy działać w tym kierunku, żeby w pewnym momencie, przynajmniej na pewien czas wszystkie ważne siły polityczne w Polsce dążyły do jednego - do szybkiego rozwoju, ale jednocześnie obrony naszej suwerenności, naszej godności i budowy naszej siły" - dodał Kaczyński.

