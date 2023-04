Prezes PIS: bez Lecha Kaczyńskiego zmiana ustroju Polski nie byłaby możliwa

Obchodzimy rocznicę śmierci 96 osób, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bez którego zmiana ustroju w Polsce nie byłaby możliwa, bez którego nie mogłoby powstać Porozumienie Centrum i Prawo i Sprawiedliwość - wskazał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas przemówienia przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński zwracając się do zgromadzonych mówił jak ważna jest ich obecność w tym miejscu.

"Nasza obecność tutaj jest potrzebna. Potrzebne są miesięcznice, potrzebne są rocznice, potrzebna jest aktywność wszystkich, którzy się w to zaangażowali, jeśli chodzi o dochodzenie do prawdy. Potrzebne jest szukanie nowych dróg, bo potrzebny jest dzień prawdy. On nastąpi. Daj Boże już niedługo i będzie kolejnym zwycięstwem polskich patriotów, będzie zwycięstwem Solidarności, będzie zwycięstwem Polski" - wskazał prezes PiS. "Przyjdzie to zwycięstwo, przyjdzie już - mam nadzieję, jestem nawet tego pewien - niedługo" - dodał.

Słysząc jak skandowane jest jego imię, przypomniał, że "my dziś, chociaż nie jest to równa rocznica, obchodzimy rocznicę śmierci 96 osób, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mojego brata bliźniaka". "Bez którego ta zmiana ustroju w Polsce i cały ten ruch, który już w istocie od 1989 r., od przejęcia przez mnie Tygodnika Solidarność, nie mógłby powstać, nie mogłoby powstać Porozumienie Centrum, nie mogłoby powstać to, co dzisiaj jest podstawą naszego ruchu, czyli Prawo i Sprawiedliwość" - wyliczał.

"Pamiętajcie o nim, bo - dziękuję, że słyszę tutaj moje imię - ale tak naprawdę ważniejsze jest to drugie: Lech" - podkreślił.