Prezes PiS: bronimy wszystkiego, co najbardziej podstawowe w tym starciu cywilizacji

My naprawdę bronimy wszystkiego, co najbardziej podstawowe, wszystkiego, co dziś jest dla Polski, Europy i świata ważne, co określa naszą przyszłość w tym starciu cywilizacji, z którym mamy do czynienia - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Robimy wszystko w jednym celu - po to, żeby w Polsce wyrównać szanse i żeby się obronić przed tym, co godzi nie tylko w naszą kulturę, naszą cywilizację, ale także w zdrowy rozsądek, by to wysadzanie w powietrze naszej cywilizacji, które trwa dzisiaj na Zachodzie i po części w Stanach Zjednoczonych, zostało powstrzymane" - mówił prezes PiS podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami w Przemyślu.

Jak dodał "niszczenie podstawowych instytucji, przede wszystkim rodziny, ale niszczenie właściwie wszystkiego, co dotąd było jakimś elementem stałym, co budowało tożsamości - to wszystko jest dziś wrogiem tych, którzy uważają, że trzeba stworzyć nowego człowieka". "My uważamy, że trzeba doskonalić tego, który jest, ale nie tworzyć czegoś, co nigdy w dziejach nie występowało i miałoby dla dalszych dziejów ludzkości, gdyby zwyciężyło w skali globalnej, fatalne skutki" - podkreślił Kaczyński.

"To też jest nasze zadanie. My naprawdę bronimy wszystkiego, co najbardziej podstawowe, wszystkiego, co dziś jest dla Polski, ale także Europy i świata ważne, co określa naszą przyszłość w tym starciu cywilizacji, z którym mamy do czynienia" - mówił.

Jak wskazał, także wojna, która toczy się na Ukrainie, "też jest wojną cywilizacyjną". "Ale na świecie jest wiele cywilizacji, które kwestionują to wszystko, co jest naszą podstawą: wolność i autonomię jednostki, to wszystko, co tworzy fundament dla konstrukcji demokratycznej i wszystko co tak mocno jest osadzone w polskiej historii" - zaznaczał prezes PiS.

"My tego bronimy. Nie pozorów tego, ale bronimy tego naprawdę. Bo jeśli spojrzeć wstecz na rządy naszych poprzedników, to z jednej strony mówiono dużo o tym, że ta wolność była rzekomo przez nas jakoś naruszana, a z drugiej strony regularnie ją naruszano i to w różnych dziedzinach" - ocenił Kaczyński.

Prezes PiS mówił, że "trudna jest dziś sytuacja w świecie, jest potężny kryzys", ale "będziemy w stanie się temu przeciwstawić, będąc i twardzi, i elastyczni, bo czasem trzeba jednego i drugiego". "Bądźcie jak lwy i jak węże. Trzeba o tych słowach pamiętać. My też musimy tacy być i tacy będziemy, i dzięki temu mamy szansę na zwycięstwo" - podsumował prezes PiS.