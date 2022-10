Prezes PiS: chcemy, by ludzie mieli równe szanse i każdy miał zapewnione jakieś minimum

Dobrze skonstruowany naród i państwo mają służyć temu, by ludzie mieli równe szanse i każdy miał zapewnione jakieś minimum; my idziemy w tym kierunku - powiedział w niedzielę w Kraśniku (woj. lubelskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Od 89 r., mimo że mieliśmy wiele kiepskich rządów albo nawet zupełnie złych rządów, to i tak jesteśmy na listach światowych na drugim miejscu po Chińczykach, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego" - mówił prezes PiS na spotkaniu w Kraśniku.

"Ta statystyka jest nie do końca precyzyjna, ale mimo wszystko na pewno jesteśmy w czołówce. Nie jesteśmy państwem, które Unię Europejską, od chwili, kiedy w niej jesteśmy, obciąża jakimiś wielkimi deficytami, sytuacją typu południe Europy" - dodał.

Jak powiedział, Polska szybko goni Niemcy pod względem dochodu na mieszkańca. "W 1991 roku mieliśmy na głowę 27 proc. tego, co mieli Niemcy licząc w sile nabywczej, a w zeszłym roku to było 66 proc., a sądzę, że w tym roku będziemy mieli 67 czy nawet 68 proc. (...) Gdybyśmy jakimś cudem rządzili od początku, dziś bylibyśmy jeszcze dużo, dużo dalej" - stwierdził prezes PiS.

Jego zdaniem, stawką najbliższych wyborów jest m.in. upadek polityki społecznej, polityki gospodarczej i zrównoważonego rozwoju.

"Prowadzimy politykę zmierzającą do tego, by Polska była państwem narodowym, wspólnotą, a to tak jak być dobrą rodziną, bo w dobrej rodzinie pomaga się wszystkim, no chyba że ktoś jest już jakimś zupełnym wyrzutkiem" - kontynuował Kaczyński. Podkreślił, że dobrze skonstruowany naród i państwo mają służyć temu, by ludzie mieli równe szanse i każdy miał zapewnione jakieś minimum. "My idziemy w tym kierunku, choć droga jest szczególnie na tych ziemiach dosyć długa" - zaznaczył.