Prezes PiS: Chcemy być poważnym państwem dla obywateli

Chcemy być poważnym państwem dla obywateli – mówił w niedzielę w Pabianicach (woj. łódzkie) prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazywał, że gospodarka rynkowa nikomu nie odmawia prawa do budowy osobistego powodzenia, natomiast ważne jest by „nie było to realizowane przy pomocy metod przestępczych”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic (woj. łódzkie), podkreślił, że "to, co należy się ludziom aktywnym w życiu gospodarczym, to się należy - my to szanujemy".

Jak mówił, "my nikomu nie odmawiamy prawa do budowy osobistego powodzenia, a nawet budowy osobistej fortuny. I to nawet nie ma tutaj żadnego negatywnego znaczenia. Jak jest gospodarka rynkowa, to są i multimilionerzy, są miliarderzy - my to akceptujemy, po prostu tak gospodarka rynkowa wygląda" - wskazał.

Zaznaczył jednak, że znaczenie ma to, by było to "osiągane w sposób uczciwy".

"Są ludzie, dzisiaj bardzo kontrowersyjni, jak choćby najbogatszy dzisiaj na świecie Elon Musk, ale on to uzyskał na takiej zasadzie, że miał różne, wydawało się fantastyczne pomysły i potrafił je realizować i dzięki temu ma te przeszło 200 mld dolarów, podobno jest najbogatszy w dziejach - chociaż teraz się kompromituje różnego rodzaju pomysłami dotyczącymi Rosji i Ukrainy. Ale przedtem, w tych ostatnich miesiącach, też i bardzo poważnie pomógł" - mówił prezes PiS.

"Natomiast my nie chcemy tylko tego, żeby to było realizowane przy pomocy metod przestępczych. I chcemy żeby ludzie bardzo bogaci płacili w naszym kraju podatki" - dodał.

Prezes PiS zaznaczył, że "tego wymagają wszystkie poważne państwa i tego my też chcemy wymagać, bo chcemy być poważnym państwem. Poważnym państwem dla obywateli" - zaznaczył.