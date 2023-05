Prezes PiS: chcemy iść w dalszym ciągu tą samą drogą - szybkiego rozwoju

Chcemy iść w dalszym ciągu tą samą drogą, szybkiego rozwoju, doganiania najbogatszych państw UE, budowania dobrobytu na poziomie tego, który został osiągnięty w tych zamożnych państwach - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak dodał prezes PiS w przemówieniu zamykającym dwudniową konwencję "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" jego ugrupowanie chce także "iść drogą wzmacniania bezpieczeństwa Polski poprzez jej siłę militarną i jej pozycję, status polityczny".

"Bo tym się różni pozycja od statusu. Pozycja to jest coś zmiennego dla każdego państwa. Nawet takie supermocarstwo, jak Stany Zjednoczone, niekiedy ma mocniejszą pozycję, a niekiedy słabszą" - wskazał Kaczyński.

Podkreślił, że "status to jest coś innego". "My musimy uzyskać to, co często w Europie było nazywane i o czym często mówił też mojej świętej pamięci brat - status poważnego podmiotowego państwa, takiego z którym trzeba się liczyć" - wskazał prezes PiS.

"I to zarówno gospodarka, jak i polityka militarna, jak i w ogromnej mierze, często niedoceniania dyplomacja" - mówił Kaczyński.