Prezes PiS: chcielibyśmy zobowiązać samorządy do sprzedaży zasiedziałego mienia komunalnego

Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zobowiązać samorządy do sprzedaży mieszkańcom zasiedziałego mienia komunalnego – wynika z informacji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zastrzegł, że barierą jest linia orzecznicza TK, która traktuje własność samorządów, jak własność prywatną.

"Mam nadzieję, że to przełamiemy" - ocenił w sobotę Jarosław Kaczyński.

Na sobotnim wieczornym spotkaniu w Jastrzębiu-Zdroju prezes PiS odpowiadał na pytania zebrane przed spotkaniem, a odczytywane przez posłankę Teresę Glenc i posła Bolesława Piechę. Autor jednego z nich pytał, czy rząd planuje ustawę, która mogłaby zobowiązywać samorządy do sprzedaży zasiedziałego mieszkania komunalnego.

"Są tu duże nieprawidłowości" - zgodził się z autorem pytania Kaczyński. "Co tu jest najtrudniejszego, ale mam nadzieję, że to przełamiemy: to jest przede wszystkim linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, która traktuje własność samorządów tak, jak własność prywatną, czyli jest ona nienaruszalna" - przypomniał.

"W związku z tym przy pomocy zwykłej ustawy nie można tego zabrać i zmusić do sprzedaży" - podkreślił.

"Jeżeliby jednak uznano, że tego typu własność, w tym przypadku własność komunalna, podlega jednak inaczej skonstruowanej ochronie, to są takie plany, żeby uchwalić ustawę, która by nie tylko osobom, które z punktu widzenia prawa cywilnego nabyły prawo do własności i to nawet przy posiadaniu w złej wierze - bo to już od 53. roku, nawet przy posiadaniu w złej wierze już by się miało własność - gdyby to było coś, co nie ma wyraźnie określonego właściciela" - mówił.

"Natomiast chodzi mi w ogóle o mieszkańców tych domów komunalnych. One swego czasu były na początku lat 90. sprzedawane z bardzo dużą bonifikatą - i to powinno być w dalszym ciągu kontynuowane. Lepiej, żeby to było własnością ludzi, żeby tworzyć wspólnoty mieszkaniowe, jak to przecież jest bardzo w wielu domach i żeby to funkcjonowało w ten sposób" - ocenił prezes PiS.

"Ale, powtarzam, przeszkoda jest w pewnych sformułowaniach Konstytucji, które przez różne składy Trybunału Konstytucyjnego zostały w ten sposób zinterpretowane, a my oczywiście nie mamy - wbrew temu, co nam się przypisuje - wpływu na to, co w tej chwili Trybunał Konstytucyjny zrobi, bo gdybyśmy mieli, ta linia orzecznicza już byłaby zmieniona" - zapewnił.

Przypomniał, że TK może zmienić w pełnym składzie zmienić linię orzeczniczą, zastrzegł jednocześnie, że nie wie, czy była w ogóle skarga w takiej składana. "Ale pewnie była i to nie nastąpiło. I naprawdę proszę nie wierzyć w tę bajkę, która jest nieustannie opowiadana, która wynika z pewnego, jak sądzę, poczucia, że tak być musi" - wezwał Kaczyński.

"A poczucie, że tak być musi wynika, że ja na przykład rzeczywiście dobrze znam panią prezes. To, że ją dobrze znam, nie oznacza, że mam wpływ na jej decyzję. Ale oni, ci z Platformy, mają taką konstrukcję psychiczną, że nie są w stanie tego zrozumieć; to po prostu przekracza ich możliwości intelektualne" - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości.