Prezes PiS: Czasy są trudne i nie trzeba tego nikomu udowadniać

Czasy są trudne i nie trzeba tego nikomu udowadniać - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wymienił wojnę na Ukrainie, epidemię COVID-19, ogólnoświatowy kryzys gospodarczy związany z wojną. Dodał, że mamy rząd, który musi się z tym wszystkim skonfrontować, podjąć te kwestie i jakoś z nich wychodzić.

Na spotkaniu z mieszkańcami Zielonej Góry prezes PiS odniósł się do hasła swojego objazdu po Polsce "Dobry rząd na trudne czasy". "Odwiedzam wszystkie okręgi senackie, które dzisiaj są także okręgami partyjnymi i staram się powiedzieć, dlaczego tak jest" - mówił. "Czasy są rzeczywiście trudne i nie tego trzeba nikomu udowadniać" - podkreślił.

Jako przykład trudnych czasów Jarosław Kaczyński wymienił wojnę na Ukrainie, epidemię COVID-19 oraz ogólnoświatowy kryzys gospodarczy związany z wojną. "Mamy rząd, który musi się z tym wszystkim, jak to się mówiło za czasów szczególnie Władysława Gomułki, skonfrontować" - mówił. "Skonfrontować, czyli podjąć te kwestie i jakoś z nich wychodzić" - dodał.

Prezes PiS przypominał początki walki z pandemią, kiedy to zorganizowano system leczenia i szczepień. "Zorganizowano coś, czego gdzie indziej nie było, a w każdym razie nie było w tej skali, co w Polsce, tzn. zorganizowano potężny mechanizm ochrony gospodarki" - mówił. Przypomniał, że kosztowało to ponad 200 mld zł. "Polska, po kilku latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, była w stanie zorganizować w krótki czasie dodatkowo, bo nie o budżet w tym wypadku chodziło, 200 miliardów złotych. Jak na nasze stosunki naprawdę dużą, bardzo dużą sumę" - dodał.

Podkreślił, że ówczesne działania rządu okazały się skuteczne. "Wzrost bezrobocia w Polsce był minimalny, bardzo szybko się skończyło, bardzo szybko się to cofnęło - dzisiaj mamy znów bardzo niskie bezrobocie, bo w istocie to jest 2,6 procent" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS przypomniał, że w Polsce przyjęto do pracy ponad 400 tysięcy Ukraińców. "Jest tej chwili zapotrzebowanie na dalsze 400 tysięcy pracowników" - dodał. "Określenie, że daliśmy radę jest określeniem uzasadnionym" - podsumowywał Kaczyński. "Ten trudny czas Polska przeżyła w sposób, który można określić jako co najmniej przyzwoity" - dodał.

Jarosław Kaczyński odnosił się też do kwestii wojny na Ukrainie, która wybuchał w lutym. "W pewnym momencie było już jasne, że ta wojna będzie. W pewnym momencie nawet już było jasne, którego dnia wybuchnie" - mówił.

"Wiele tygodni przed wybuchem wojny trwała inna wojna - wojna o utrzymanie polskiej granicy, o utrzymanie jej szczelności" - powiedział prezes PiS. Dodał, że miał wystąpić w Sejmie, aby powiedzieć, że to będzie część większej operacji. "Ta wojna wstępna, nie sensu stricto, ale w szerszym tego słowa znaczeniu, też została przez nas wygrana" - podkreślił. "Obroniliśmy polską granicę wbrew temu, co mówili nasi przeciwnicy, którzy twierdzili, że budowa zapory nie ma sensu" - dodał.

Jak mówił Kaczyński, "Putin odgrażał się, że każdy, kto pomoże Ukrainie, zostanie srodze ukarany i wielu się tego obawiało". "Myśmy podjęli decyzje o pomocy, pomocy bezpośredniej poprzez nasze środki, które przekazywaliśmy Ukrainie, jak i o pomocy odnoszącej się do kwestii logistycznej, ale te sprawy były niesłychanie ważne natychmiast po wybuchu tej wojny i to wszystko zaczęło działać. Bez tego Ukraina zostałaby zajęta. Gdyby nie Jasionka, gdyby nie ten cały dobrze zorganizowany system przekazywania materiałów począwszy od humanitarnych, a skończywszy na broni na Ukrainę, to nie mogłaby się ona utrzymać" - podkreślił.

"Żaden z wielkich krajów, większych krajów, nawet Stany Zjednoczone, które udzieliły już w tej chwili pomocy wartej wiele dziesiątków miliardów dolarów, są proporcjonalnie daleko za nami" - dodał Kaczyński.