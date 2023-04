Prezes PiS do Klubów "Gazety Polskiej": dziękuję za patriotyzm dnia codziennego

Dziękuję Państwu za patriotyzm dnia codziennego, za powszednie dawanie świadectwa wierności konstytutywnym dla naszego kręgu kulturalnego wartościom - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do Klubów "Gazety Polskiej".

W niedzielę w Krakowie odbywa się Forum Klubów "Gazety Polskiej" województwa małopolskiego.

"Pragnę wyrazić moją ogromną radość płynącą z tego, że organizujecie Państwo ten cykl spotkań dla Wojewódzkich Wspólnot Klubów +Gazety Polskiej+. Jest to piękna i bardzo potrzebna inicjatywa, wcielająca w czyn ideę wpływu społeczeństwa obywatelskiego na to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie. Debaty o Polsce - jak wiemy - nigdy za mało, bo jest ona niezbywalnym elementem pracy dla pomyślności naszego polskiego domu" - zaznaczył prezes PiS w liście odczytanym przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

"Chciałbym jednocześnie wyrazić moją wielką wdzięczność za Państwa, za Wasze - Drodzy Przyjaciele - wieloletnie wysiłki i starania na rzecz dobra wspólnego, za Państwa pełne poświęcenia i wytrwałości uczestnictwo w tym najpiękniejszym dziele, jakim jest budowanie Polski naszych marzeń - a więc Polski suwerennej duchem, silnej, zasobnej, sprawiedliwej i solidarnej" - wskazał.

Kaczyński podziękował także "za patriotyzm dnia codziennego, za powszednie dawanie świadectwa wierności konstytutywnym dla naszego kręgu kulturalnego wartościom, jak również za stanie na straży dobrego imienia naszej Ojczyzny oraz za kultywowanie i pielęgnowanie tego wszystkiego, co jest fundamentalne dla polskiej wspólnoty i dla naszej tożsamości narodowej".

Podkreślił również, że "osobne wyrazy wdzięczności chciałbym złożyć Państwu za wszystko, co czynicie od lat na niwie upamiętniania Tragedii Smoleńskiej i jej Ofiar oraz na polu zmagań o pełną prawdę o niej i towarzyszących jej okolicznościach".

Kaczyński życzył ponadto klubowiczom "Gazety Polskiej", "by to Państwa spotkanie jak i fora innych województw wniosły jak największy wkład w dyskusję na temat stanu i potrzeb Rzeczypospolitej oraz jej poszczególnych regionów i małych ojczyzn, a także żeby przyniosły jak najwięcej owoców w postaci wprowadzania w życie wykutych podczas dyskusji pomysłów i rozwiązań".

W liście prezes PiS zaapelował również o duże zaangażowanie w sprawy ważne dla polskiego interesu. "Polska bardzo potrzebuje Państwa zaangażowania, Waszej obecności w przestrzeni społecznej i Waszego głosu we wszystkich debatach na temat ważnych polskich spraw. Odczuwa potrzebę tworzenia racjonalnej i odpowiedzialnej przeciwwagi dla radykalnych, nie liczących się z konsekwencjami koncepcji, postaw i działań" - zaznaczył.

Kaczyński w liście odniósł się do podjętej w Parlamencie Europejskim decyzji, dotyczącej pakietu "Fit for 55". "Przykładowo, kilka dni temu Parlament Europejski, wbrew stanowisku naszych posłów, przegłosował bardzo ważne dyrektywy i rozporządzenia wchodzące w skład pakietu Fit for 55, mającego doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do roku 2030" - przypomniał.

"Cel, oczywiście, jest zbożny, bo pragniemy przekazać naszym dzieciom i wnukom świat w jak najlepszym stanie. Ale wykonanie - delikatnie rzecz ujmując - wyjątkowo wadliwe, a moment na przyspieszanie transformacji energetycznej - fatalny. Co gorsza, projekt ten nie uwzględnia specyfiki poszczególnych państw członkowskich. Nasi eurodeputowani mówią wprost, że to, co robi w PE lewicowo-liberalna większość kierująca się wyłącznie przesłankami ideologicznymi - to zielony komunizm, pragnienie narzucania nowego stylu życia, z którego będą korzystać najbogatsze państwa, najbogatsi Europejczycy oraz nowe rozkręcane od kilku lat branże biznesu, kosztem tych biedniejszych, przede wszystkim z naszej części Europy" - podkreślił.

Jak ocenił, "grozi nam zatem między innymi niekontrolowany wzrost cen paliw oraz utrzymania mieszkań i domów, a w skali kontynentu - pogorszenie jakości życia przeciętnego Europejczyka oraz utrata konkurencyjności przez gospodarkę europejską". "Dodać też trzeba, że mający łagodzić skutki nowych mechanizmów Społeczny Fundusz Klimatyczny jest tak skonstruowany, iż jego potencjalni beneficjenci będą się w istocie na niego składać" - wskazał.

Zaznaczył także, że opozycja, "mimo że godzi to w polskie interesy i polską rację stanu, bo obniży jakość i poziom życia Polaków, którzy je osiągnęli tyloma wyrzeczeniami i wieloletnią ciężką pracą", głosowała za przyjęciem tego projektu". "Ten przykład dobitnie pokazuje, jak potrzebne są w debacie publicznej głosy rozsądnych, przeciwstawiających się ideologicznemu zacietrzewieniu, obywateli. I o to, by takie głosy rozbrzmiewały w naszej Ojczyźnie jak najgłośniej, chciałbym Państwa prosić. Proszą przyjąć może najserdeczniejsze pozdrowienia" - podsumował.

List został opublikowany na portalu Niezależna.pl