Prezes PiS: doprowadziliśmy do naprawy naszej demokracji

Doprowadziliśmy do naprawy naszej demokracji; mieliśmy wielki program i mogę uczciwie powiedzieć, że go zrealizowaliśmy - nadaliśmy demokracji właściwy sens - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS.

W sobotę w Warszawie odbywa się konwencja PiS z udziałem najważniejszych polityków partii. Konwencja rozpoczęła się od wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, który odniósł się do efektów dotychczasowych efektów rządów PiS.

"My doprowadziliśmy do - użyję tutaj słów łagodnych - naprawy naszej demokracji. Bo demokracja to rządy narodu, obywateli. (...) Ich istotą jest wyłanianie władzy w procesie wyborczym, który ma charakter konkurencyjny" - mówił prezes PiS, wskazując, że chodzi o wolną konkurencję.

"Tylko te wybory (...) mogą być aktem demokracji, ale mogą być także aktem manipulacji. Kiedy są aktem manipulacji? Kiedy w trakcie kampanii wyborczej obiecuje się coś, czego nie ma się zamiaru realizować, albo nawet ma się zamiar, ale się nie umie" - dodał Kaczyński.

Jak zauważył "w tym ostatnim wypadku to może nieświadoma, ale też manipulacja". "Myśmy zapowiedzieli wiele. Mieliśmy program, wielki program. I mogę uczciwie powiedzieć, że myśmy ten program zrealizowali, nadaliśmy demokracji właściwy sens" - oświadczył prezes PiS.