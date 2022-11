Prezes PiS: Droga spod buta rosyjskiego pod drugi but niemiecki to nie droga dla polskich patriotów

Droga spod jednego buta – rosyjskiego czy sowieckiego, pod drugi but – niemiecki, to naprawdę nie jest droga, którą mogą wybierać polscy patrioci - powiedział w sobotę w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Zupełnie aktualną sprawą jest kwestia związana z kształtem Unii Europejskiej. Czy to ma być związek suwerennych państw, które pewną część suwerenności przekazały do władz Unii Europejskiej, ale zgodnie z własnym prawem, zgodnie z własną konstytucją, czy też to ma być jedno państwo - federalne, w gruncie rzeczy centralistyczne z przywódcą rolą Niemiec" - mówił podczas spotkania z mieszkańcami w Muzeum Śląskim w Katowicach, Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zadał pytanie, czy w Polska ma w dalszym ciągu być w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na czele, (…) "czy też to ma być nowy układ w skali, nie tylko Europejskiej - w skali euroazjatyckiej".

"To jest koncepcja, w której bardzo dużą rolę musi odegrać Rosja, bardzo dużą rolę muszą odegrać Niemcy. (…) Sytuacja, status i bezpieczeństwo takich krajów, jak Polska, będzie wtedy w najwyższym stopniu zagrożona. Kto chce uprawiać politykę razem z Niemcami, to musi się w to wpisywać" - podkreślił Kaczyński.