Prezes PiS: dyktatorem nie jestem, tylko idiota może w to wierzyć

Zbierają się przed moimi spotkaniami i czasem krzyczą: "precz z kaczorem dyktatorem". Traktuję to jak wyróżnienie, chociaż dyktatorem nie jestem i tylko kompletny idiota może w to wierzyć – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina (Zachodniopomorskie).

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Kaczyński powiedział podczas spotkania na Uniwersytecie Szczecińskim, że jego przeciwnicy zbierają się przed jego wystąpieniami i czasem krzyczą: "Precz z kaczorem dyktatorem!".

"Traktuję to jako pewne wyróżnienie, docenienie" - powiedział. "Chociaż dyktatorem nie jestem i tylko ktoś, kto jest, proszę wybaczyć słowo, kompletnym idiotą, może w to wierzyć" - dodał.

Zdaniem prezesa PiS nigdy na świecie nie było dyktatury z przeciwną jej władzą samorządową, sądami i opozycją.

"To jest dokładnie tak, jakby ktoś chciał powiedzieć… no, nie - Tusk demokrata" - stwierdził, zastrzegając, że może się urodzić jakiś Tusk, który może być demokratą.

Kontynuując myśl, wyjaśnił, że to tak, jakby powiedzieć o Chinach, że są demokracją. "To równie dobrze o Polsce można powiedzieć, że jest dyktaturą" - podał.

Zdaniem Kaczyńskiego demokracja w Polsce ma się lepiej niż w ogromnej większości państw Europy. Zastrzegł, że demokrację w Polsce zakłócają sądy, które łamią zasadę równości praw.

"Każdy może porównać, jak jest sądzony przeciętny obywatel, a jak celebryta popierający tamtą stronę. Jakie są wyroki. To są niebywałe skandale. I to jest tolerowane" - powiedział.

Według prezesa PiS dzisiaj w sądach obowiązuje "prawo Neumanna", czyli "sądy są nasze". Stwierdził, że należy zaprowadzić porządek w sądownictwie, ale nie porządek pisowski i platformiany.

"Ani pisowskie, ani peowskie, tylko takie, które przestrzegają prawa, w tym konstytucji, przestrzegają równości obywateli wobec prawa i wiedzą, że podlegają ustawom, a jeżeli uważają, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją, to mają prawo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział.

Zdaniem Kaczyńskiego opozycja ma obyczaj powoływania się na prawo europejskie, ale tylko wtedy, jak im ono odpowiada.

Na koniec zwrócił się do swoich zwolenników i wezwał do mobilizacji. "Musimy wygrać, musimy się zmobilizować do tej codziennej akcji, do ochrony wyborów i musimy budować w sobie i w innych odporność na kłamstwo, na oszustwo, propagandę, która ze wszystkich stron do bardzo wielu spośród nas (…) dociera. Wtedy, jestem o tym przekonany, zwyciężymy" - podkreślił.