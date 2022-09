Prezes PiS: dzisiaj mamy moment sprawdzenia naszych relacji z Unią Europejską

Dzisiaj mamy moment sprawdzenia naszych relacji z Unią Europejską; to jest spór, który dotyczy już nie tylko znacznej sumy pieniędzy, ale dotyczy suwerenności naszego kraju - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Nowego Sącza.

Lider PiS podczas wystąpienia ocenił, że dzisiaj mamy moment sprawdzenia relacji Polski z Unią Europejską na dwóch poziomach.

"Ta pierwsza relacja jest bardzo prosta - dadzą pieniądze, czy nie dadzą pieniędzy? Dadzą KPO, czy nie dadzą KPO? Dadzą pieniądze z tej głównej części budżetu, czy nie dadzą? Ktoś może powiedzieć: ale któż w Polsce może się domagać tego, żeby nie dali? Ale każdy kto obserwuje choćby telewizję publiczną, czy jakiekolwiek inne media, poza tymi zupełnie zakłamanymi, które w ogóle już mieszają ludziom w głowach, musi przecież widzieć, że znaczna część naszych polityków, także naszych europosłów opowiada się żeby nie dawać. Opowiada się za tym, żeby w Polsce przy pomocy tych pieniędzy dokonać zmiany władzy" - mówił Jarosław Kaczyński.

"To jest spór, który w tym wymiarze dotyczy już nie tylko znacznej sumy pieniędzy, ale dotyczy suwerenności naszego kraju. Kraj, w którym inni wymuszają w gruncie rzeczy zmianę władzy, to nie jest kraj suwerenny. I nie sądźcie państwo, że to się w Unii Europejskiej już nie zdarzyło. W nieco innych okolicznościach, ale zawsze było to związane z sytuacją ekonomiczną, to się zdarzyło w Grecji i to się zdarzyło i to już dwukrotnie, we Włoszech" - dodał.

Kaczyński mówił też o kwestii reparacji. Jak przypomniał, były prezydent Lech Kaczyński już w 2004 r. przedstawił raport o stratach. "Podnosiliśmy tę sprawę jeszcze w latach 90-tych, jeszcze jako Porozumienie Centrum" - zauważył.

Podkreślał, że w latach 1939-1945 dopuszczono się wobec Polaków niebywałych zbrodni, a także zniszczono ogromną część naszego dorobku kulturowego i majątku narodowego. "Na najróżniejsze sposoby nas obrabowano" - mówił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że Niemcy 10 lat temu zakończyły spłacanie odszkodowań za I wojnę światową Francji i Wielkiej Brytanii, a niedawno Namibii wypłacono znaczną sumę za zbrodnie popełnione na początku XX wieku. Szef PiS wskazał ponadto, że Niemcy wypłaciły odszkodowania 70 państwom. "A my mamy nie otrzymać. No jakie są argumenty? Kto na tej sali potrafi wymyślić jakiś argument o charakterze moralnych czy choćby prawnym , który by za tym przemawiał" - pytał Kaczyński.

Szef PiS wskazywał, że zrzeczenie się odszkodowań przez Bolesława Bierut w latach 50-tych nie zostało nigdzie opublikowane, więc nie istnieje żadna podstawa prawna.