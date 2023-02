Prezes PiS: gdyby Zachód miał odpowiednią wiedzę, wojna w Ukrainie może by nie wybuchła

Gdyby Zachód miał odpowiednią wiedzę, to wojna w Ukrainie mogłaby mieć zupełnie inny przebieg albo nawet może i by nie wybuchła. Np. dlatego, że nie powstałyby Nord Streamy - ocenił Jarosław Kaczyński w liście do uczestników konferencji poświęconej ofiarom komunizmu i imperializmu rosyjskiego w XX wieku.

W Sejmie trwa w czwartek międzynarodowa konferencja IPN w Sejmie RP "Imperializm spod znaku dwugłowego orła i czerwonej gwiazdy. Ofiary komunizmu i imperializmu rosyjskiego w XX w.".

"Można powiedzieć - choć wygłaszanie takich hipotetycznych twierdzeń w tak znakomitym gronie historyków jest rzeczą wielce ryzykowną - że różne rzeczy mogłyby się w swoim historycznym przebiegu mieć choć trochę inaczej, gdyby pewne prawdy zdołałyby się przebić do świadomości publicznej i w niej zaistnieć" - ocenił Jarosław Kaczyński

"Narody i państwa naszej części Europy doświadczały tego w przeszłości, a dziś doświadcza tego w jakże dramatyczny sposób heroicznie walcząca z barbarzyńską rosyjską pełnoskalową agresją Ukraina" - zaznaczył prezes PiS.

Jego zdaniem, "gdyby społeczeństwa i rządy państw zachodnich miały odpowiednią wiedzę, a także w jakiejś mierze przez nią uwarunkowaną wolę polityczną, to wojna ta mogłaby mieć zupełnie inny przebieg albo nawet może i by nie wybuchła". "Na przykład dlatego, że nie powstałyby Nord Streamy" - dodał.

List został odczytany przez szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską.