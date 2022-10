Prezes PiS: gołym okiem widać, jak realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju

Naprawdę gołym okiem widać, jak realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju – powiedział w sobotę w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) prezes PiS. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami odpowiadał na spisane pytania przybyłych osób.

"Nawet jeśli przyjdzie na czymś oszczędzać, to nie na tym" - mówił podczas spotkania z mieszkańcami w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na pytanie, czy rząd będzie utrzymywał programy społeczne i socjalne w dobie globalnego kryzysu.

Prezes PiS został także poproszony o komentarz do - jak ujął to autor pytania - zapowiedzi opozycji, "że w razie wygranych wyborów anulują część kontraktów zawartych przez Ministerstwo Obrony Narodowej".

"Komentuję to ze smutkiem, bo gdyby się tak stało, to znaczy, że program stworzenia tutaj dużej siły militarnej, takiej, która by w bardzo wysokim stopniu prawdopodobieństwa ochroniła nas przed rosyjskim atakiem, zostanie zaniechany" - powiedział Kaczyński.

Wskazał, że jest w kraju "stronnictwo polskie i stronnictwo niemieckie". "Niemcy na pewno sobie nie życzą tego, żeby Polska była silna militarnie, w ogóle nie życzą sobie tego, żeby Polska była silna pod jakimkolwiek względem" - podkreślił.

Pytany o ewentualne plany przeniesienia kołobrzeskiej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej do Gdańska, czego obawiają się jej pracownicy, odpowiedział, że "chyba takich zamiarów nie ma, a przynajmniej pierwszy raz o tym słyszę".

Żartował, że wiceprezes PiS Joachim Brudziński "swoją żelazną ręką wyciąga dla zachodniego Pomorza, a inni trochę słabszymi rękami próbują wyciągać dla wschodniego". "Jak dotąd ręka tego pana okazuje się naprawdę bardzo silna" - mówił, wskazując obecnego na sali Brudzińskiego.

"To bardzo dobrze" - uzupełnił. "Bo ta ziemia po pierwsze jest - jak to mówił mój śp. brat polską racją stanu, a po drugie naprawdę długo było tak, że wszyscy o tym zapomnieli, można powiedzieć, i tutaj się niewiele zmieniało. Na szczęście teraz się bardzo dużo zmienia i ja też jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony" - zaznaczył, dodając, że trzeba jeszcze wiele zrobić.

Na pytanie, "czy prawdą jest, że rząd zabiera pieniądze samorządom?", odpowiedział z kolei, że "naprawdę gołym okiem widać, jak realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju".

"Ile tysięcy kilometrów dróg gminnych i powiatowych zostało odnowionych, różnego rodzaju gmachów, przecież to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie i my mamy zamiar to w dalszym ciągu prowadzić" - powiedział Kaczyński. Podkreślił, że "ktoś, kto nas o to (o zabieranie pieniędzy samorządom - PAP) oskarża, mówi po prostu nieprawdę".

"Dajemy nie wedle tego, czy ktoś jest z PiS-u, czy jest za, czy przeciw PiS-owi, dajemy po prostu dla ludzi i cieszymy się, jeżeli to jest dobrze wykorzystane. Teraz uzupełniamy, bo jest inflacja i w wielu wypadkach te pieniądze, które wystarczały jeszcze rok temu czy półtora, teraz nie wystarczają" - wskazał prezes PiS, zaznaczając, że rząd stara się, aby likwidowane były wykluczenia.

Dodał, że różnice między polskimi regionami są "dalece zbyt wielkie", a rząd PiS chce to przełamywać "i to przełamujemy".

Na pytanie o to, czy zostanie utrzymany Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Kaczyński odpowiedział, że będzie on utrzymany.

"To jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Początkowo szło to dosyć ciężko, ale później samorządy się za to wzięły i w tej chwili tych połączeń jest tysiące różnego rodzaju. Nie może być tak, że ludzie, którzy nie mają samochodu - najczęściej starsi ludzie - nie mogli się ze swojej wsi czy miasteczka ruszyć nawet do powiatu" - mówił.

Zapewnił, że fundusz będzie podtrzymywany, przy czym duża jest w tym rola samorządów, które powinny wiedzieć, gdzie są największe potrzeby.