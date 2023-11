Prezes PiS: gotują nam taką przyszłość, że Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe

Gotują nam taką przyszłość, że Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe - mówił w sobotę w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński w krakowskim klubie "Sokół" w kontekście dominacji Niemiec mówił o problemie wwożenia śmieci do Polski ze strony naszego zachodniego sąsiada, a także odmowie Niemiec wbrew - jak podkreślał - prawu europejskiemu, aby te odpady zabierać z powrotem.

"Co sądzicie, że jak oni będą mieli tu nieporównanie więcej władzy niż przedtem, właściwie pełną władzę, to nie będą tego robić na nieporównanie większą skalę? Oczywiście, że będą" - ocenił prezes PiS. "Tylko bardzo głupi ludzie, przepraszam, że tak mówię, mogą wierzyć, że będzie inaczej. Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe i inne mafie" - przekonywał. "Taką przyszłość nam tutaj gotują i taką przyszłość gotuje nam ten rząd, który został zamontowany - z Tuskiem na czele - właśnie po to, żeby to przeprowadzić" - dodał i przywołał wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która mówiła o "premierowaniu" Donalda Tuska w czerwcu podczas zjazdu Europejskiej Partii Ludowej.

Kaczyński odniósł się też do swojej wcześniejszej zapowiedzi, że w lutym przyszłego roku w Warszawie odbędzie się konferencja wszystkich patriotycznych sił. "To spotkanie w Warszawie, mam nadzieję, że spotkanie bardzo wielu środowisk, ma być początkiem wielkiej akcji w różnych dziedzinach" - mówił. "Będziemy szli ku wielkiej akcji społecznej, ku powiedzeniu - nie tylko tutaj, w Polsce, ale w Europie, że nasz kraj na to się zgodzi. Nie zgodzi się pod żadnym warunkiem" - zapowiedział odnosząc się do zewnętrznej dominacji.