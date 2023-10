Prezes PiS i premier na Wawelu w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki przyjechali w środę do Krakowa, by wziąć udział we mszy w katedrze na Wawelu oraz odwiedzić grób Lecha i Marii Kaczyńskich w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej.

Według źródeł PAP, we mszy uczestniczyli również inni politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS niemal każdego 18. dnia miesiąca przyjeżdża do Krakowa, aby w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów modlić się za Lecha i Marię Kaczyńskich. Prezydencka para została pochowana na Wawelu 18 kwietnia 2010 r.

Prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria zginęli - wraz z 94 osobami, wśród nich wieloma wysokimi urzędnikami państwowymi i dowódcami wojskowymi - w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Obok sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie katedry na Wawelu znajduje się tablica ku czci wszystkich ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. z łacińską sentencją "Corpora dormiunt, vigilant animae" ("Ciała śpią, dusze czuwają").