Prezes PiS: idźcie na wybory i głosujcie na Zjednoczoną Prawicę

Idźcie na wybory i głosujcie na Zjednoczoną Prawicę, po to, żeby czasy rządów Platformy Obywatelskiej nie powróciły - powiedział w niedzielę w Połajewie (woj. wielkopolskie) prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Podczas pikniku rodzinnego w Połajewie Kaczyński wyraził nadzieję na to, że czasy rządów Platformy Obywatelskiej nie powrócą. "To zależy od was, od waszych dwóch decyzji" - powiedział. Zaapelował, aby pójść na wybory i dodał, że lokali wyborczych będzie znacznie więcej niż kiedyś. "Drugim warunkiem jest to, że wasze głosy padną na Zjednoczoną Prawicę" - zaznaczył.

"Trzeba pójść i głosować nie na utopię, systemy, które nigdy się nie sprawdziły, tylko trzeba głosować na tych, którzy mają rozsądne poglądy we wszystkich właściwie dziedzinach" - wskazał. "Nie zawsze się udaje, nie mówię, że jesteśmy partią wszechmocną czy partią aniołów - takiej partii na świecie nie ma - ale mamy dobrą wolę, mamy Polskę w sercu, jesteśmy patriotami" - podkreślił.

Wicepremier zaznaczył, że PiS dąży do tego, aby w czasie jednego pokolenia Polska "stała się taka, jaką być powinna". "Gdybyśmy mieli trochę więcej szczęścia w historii, to byśmy byli dużym, silnym, europejskim państwem" - ocenił.

"Odnosimy sukcesy i ci, którzy twierdzą, że coś się wali, że coś zostało zrujnowane, że pod nami tyka jakaś bomba, po prostu kłamią" - podsumował.