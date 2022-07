Prezes PiS: Jak dotąd nie udało się rozwiązać problemu mieszkaniowego

Potrafimy się przyznać do porażki: jak dotąd nie udało nam się rozwiązać problemu mieszkaniowego. Tych spraw do rozwiązania jeszcze pozostaje wiele. One będą podjęte i rozwiązane, tylko wtedy, gdy ta polityka będzie kontynuowana - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w sobotę spotkał się z mieszkańcami Poznania.

"Jest też problem, gdzie jak dotąd się nie udało - to mówię jasno, my potrafimy się przyznać do porażki - to jest sprawa mieszkaniowa" - powiedział Jarosław Kaczyński.

"Co prawda w tym roku będziemy mieli rekord po 1989 r. - ok. 270 tys. mieszkań prawdopodobnie będzie oddanych do użytku, ale to jest w dalszym ciągu deweloperka. Tych z programu Mieszkanie plus będzie co najwyżej tam 25-30 tys., to jest dużo, dużo za mało. Trzeba ten system złamać" - zaznaczył.

"Ja do dziś pamiętam do dziś dnia dyskusje w Senacie, bo byłem wtedy w Senacie na samym początku - od 1989 do 1991, kiedy ta sprawa polityki mieszkaniowej była dyskutowana. I wtedy racje miał prof. (Andrzej) Stelmachowski, ówczesny marszałek Senatu, który mówił: o wiele lat za wcześnie przeprowadzamy te operację prywatyzacji, operację takiego pełnego urynkowienia polityki mieszkaniowej" - przypomniał.

Jak mówił, "rzeczywiście doprowadziło to do tego, że np. 1996 r. wybudowano 60-kilka tys. mieszkań, czyli mniej niż w latach 50., tyle co przed wojną, albo i mniej niż w tych ostatnich latach przedwojennych".

"Krótko mówiąc: to była zupełna klęska, natomiast ceny tych mieszkań były gigantyczne i marże uzyskiwane na tych mieszkaniach były gigantyczne, czyli pewna grupa się na tym niebywale dorabiała. To było takie źródło dorabiania kapitału przez ludzi, którzy późniejsze losy układały się różnie i nie w każdym wypadku źle z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, no, ale w ogromnej większości wypadków to nie była budowa tego dobrego polskiego kapitalizmu" - wskazał Jarosław Kaczyński.

"Krótko mówiąc: tutaj jest jeszcze sprawa do rozwiązania. I tych spraw do rozwiązania jeszcze pozostaje wiele. Ale one mogą być podjęte i rozwiązywane, tylko wtedy, jeżeli ta polityka będzie kontynuowana. A dzisiaj, szanowni państwo, no nie ma formacji politycznej, która w sposób wiarygodny obiecuje, że taką politykę będzie kontynuować" - dodał.

Zaznaczył, że "Oczywiście można czasem usłyszeć: utrzymamy programy społeczne, a równie dobrze można usłyszeć bezpośrednio albo pośrednio, że je odrzucimy, albo przynajmniej radykalnie zweryfikujemy ich sens wtedy będzie inny". "A pamiętajcie państwo, że na te programy społeczne idą naprawdę ogromne pieniądze" - zaznaczył.

"Jeżeli chodzi o różne inne aspekty naszej polityki, to są one radykalnie kwestionowane" - powiedział prezes PiS. "Polityka społeczne i polityka w innych nieco dziedzinach, nieco szerszych (...) to jest pewna całość. My mówiąc o wspólnocie w tym wymiarze najprostszym, dotyczącym spraw życiowych, ekonomicznych, nie możemy zapominać także o tych innych duchowych wymiarach wspólnoty" - powiedział.

"I my też podjęliśmy ogromny wysiłek w tym kierunku, żeby Polskę jakby wyciągnąć z tej choroby ojkofobii, nienawiści do własnej ojczyzny, choroby nieustannego kwestionowania w gruncie rzeczy sensu naszego istnienia, albo przynajmniej przyjmowania do wiadomości, że nasza rola w Europie i rola Polaków, jako narodu, nawet w wymiarze indywidualnym jest z natury rzeczy drugorzędna. My tego rodzaju postawę odrzuciliśmy" - podkreślił.