Prezes PiS: jeśli zwycięży opozycja, "biada Polsce i biada Polakom"

W Polsce zawsze, od bardzo dawna kształtowała się fatalna tradycja zdrady narodowej, która dzisiaj wraca w postaci opozycji totalnej; my musimy zwyciężyć, uciąć to, skończyć z tym, bo jeśli ta tradycja zwycięży, to "biada Polsce i Polakom" - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślił w niedzielę na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Soli (woj. lubuskie), że w Polsce zawsze, od bardzo dawna kształtowała się "taka fatalna tradycja - tradycja zdrady narodowej". "Tradycja przechodzenia na drugą stronę, tradycja, która czasem wynikała z jakichś osobistych powodów, czasem wynikała z różnego rodzaju bardzo niemądrych złudzeń, jak to było na przykład, jeżeli chodzi przynajmniej o niektórych przedstawicieli Targowicy, tradycja bycia na zewnątrz własnego narodu" - podkreślił prezes PiS.

"Otóż, ta tradycja dzisiaj, szanowni państwo, wraca. Wraca w postaci opozycji totalnej. I my musimy się temu przeciwstawić, uciąć to, zwyciężyć i uciąć to, skończyć z tym". Bo - jak mówił Kaczyński - jeśli ta tradycja zwycięży, "to naprawdę biada Polsce i biada Polakom".