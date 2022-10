Prezes PiS: Jesteśmy przekonani, że elementem zmiany w UE, będzie nasze trzecie zwycięstwo

Włochy, Szwecja dają nadzieję na zmianę w UE, gdzie dominuje lewactwo. To nie będzie proces łatwy, ale jesteśmy głęboko przekonani, że to się zmieni. Jesteśmy przekonani, że elementem tej zmiany, będzie nasze trzecie zwycięstwo - powiedział w Myszkowie prezes PIS Jarosław Kaczyński..

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Myszkowie wskazał, że w Unii Europejskiej dominuje lewica. "Więcej, tam dominuje lewactwo" - stwierdził. "I jest dzisiaj nadzieja. Włochy, Szwecja dają taką nadzieję, że to się zaczyna zmieniać. To nie będzie proces szybki, i to nie będzie proces łatwy, ale my jesteśmy głęboko przekonani, że to się zmieni. Ale też jesteśmy przekonani, wierzymy w to, że elementem tej zmiany, będzie nasze trzecie zwycięstwo wyborcze" - powiedział prezes PIS.

"To zwycięstwo będzie częścią procesu europejskiego, który się już zaczął i miejmy nadzieję, że będzie się rozwijał, i będzie tak - mam przynajmniej taką nadzieję - częścią procesu, który będzie prowadził do głębokiej reformy Unii Europejskiej, a także do tego, że zacznie się cofać ideologiczne szaleństwo. Ideologiczne szaleństwo, które też jest nam narzucane. To szaleństwo odnoszące się do obyczajów, obnoszące się do relacji między kobietami a mężczyznami, a dokładnie do twierdzenia, że tak na prawdę nie ma ani kobiet, ani mężczyzn" - mówił Kaczyński.

Wskazał, że tych objawów szaleństwa jest dużo więcej. "My chcemy, żeby to się zaczęło cofać. I nie chcemy, żeby to zaczęło panować w Polsce, bo to na Zachodzie panuje już nie tylko poprzez to, co socjologowie nazywają sankcją rozproszoną, czyli nie jakieś karty penalne wymierzane przez sądy, tylko kary wymierzane przez środowiska, różnego rodzaju ostracyzmy środowiskowe, jakieś atakowanie ludzi, tylko przez metody czysto administracyjne, państwowe, sądowe. Ludzie są karani nawet za to wyrokami skazującymi na więzienie za to, że stwierdzają, że z pary dwóch mężczyzn nie może być dzieci" - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. "Tak proszę państwa, są takie przypadki" - zaznaczył.

Jak mówił, powołując się na przykład z Wielkiej Brytanii, gdy powie się, że "nie jest pewne czy dzieci wychowywane w parach jednopłciowych mają równie dobre warunki, jak w normalnej rodzinie", następnego dnia mieć wezwanie na policję, bo to jest +mowa nienawiści+. Tu jest pewna rzecz, bardzo charakterystyczna: liczą się interesy ludzi, których dotknęła pewna odmienność - i oczywiście, nikt ich nie chce prześladować z tego powodu, a już na pewno w Polsce, gdzie takiej tradycji nie ma - ale całkowicie nie liczą się interesy dzieci. Dzieci są tu traktowane tak - przy całym moim szacunku i miłości do zwierząt - jak na przykład koty, czy psy, które służą ludziom i dobrzy ludzie je lubią, czy nawet kochają, ale jednak jest to coś zupełnie innego niż wychowywane dzieci. I te interesy dzieci nie są tutaj w ogóle brane pod uwagę" - stwierdził.

"Pamiętajcie państwo, jeżeli my te wybory przegramy, to nie tylko będzie ta aborcja na życzenie do 12. tygodnia - chociaż to jest całkowicie sprzeczne z naszą konstytucją - ale będzie i to, bo to jest zawsze tak, że to idzie krok po kroku, krok po kroku, i wszędzie tak samo. Wszędzie ku coraz większemu szaleństwu, wszędzie ku temu, co jest charakterystyczne dla każdej rewolucji, tzn. nieustanna radykalizacja. Także w Polsce już w pewnych małych, na szczęście, na razie środowiskach to mamy" - zauważył Kaczyński.

"Trzeba to powstrzymać, a żeby to powstrzymać trzeba wygrać te wybory" - podkreślił. Wskazał, że zwycięstwo obozu prawicowego, patriotycznego "może nastąpić wtedy, jeżeli podejmiemy wielki wysiłek przekonywania ludzi, często własnych rodzin, bo przecież dzisiaj podziały polityczne przebiegają także przez rodziny, i wysiłek - tutaj zwracam się do członków partii, których pewnie wielu jest na tej sali - odnoszący się do aktywizacji naszej partii, do organizowania tego wszystkiego, co będzie częścią naszej wielkiej kampanii, która, można już powiedzieć, w jakiejś mierze już trwa".

Wskazał też na wysiłek zmierzający do tego, by stworzyć korpus ochrony wyborów. "Pamiętajcie państwo, że zapowiedzi drugiej strony, ta niebywała agresywność Tuska, pokazuje, że jeżeli druga strona będzie obawiała się przegranej, będzie uważała, że sondaże pokazują przynajmniej możliwość naszego zwycięstwa, to różne rzeczy są możliwe i w lokalach wyborczych i w przy liczeniu głosów, a także wokół lokali wyborczych. Chodzi o różnego rodzaju awantury, o to, żeby stworzyć wrażenie, że wybory nie zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, żeby później krzyczeć w Unii Europejskiej, że to nie były dobrze przeprowadzone wybory" - mówił prezes PiS.

"Musimy się temu przeciwstawić, musimy dokonać pewnych zmian w prawie, po to, żeby liczenie głosów było bardziej transparentne niż w tej chwili - to wszystkim uczciwym służy, niezależnie od tego, jakie siły polityczne reprezentują - ale musimy też mieć co najmniej 60-70 tys. osób zaangażowanych w to, żeby ten korpus tworzyć" - powiedział Kaczyński. "Trzeba już dzisiaj szukać osób, które będą gotowe poświęcić te 24 godziny swojego życia, bo tyle to pewnie będzie trwało, żeby być w lokalu wyborczym, uczestniczyć w tej części, kiedy obywatele głosują i w tej części, kiedy liczy się głosy i wszystkiego pilnować, by ta obecność była uzupełniona przez istnienie biur okręgowych, gdzie będzie można zgłosić wszelkiego rodzaju zastrzeżenia, obawy, czy opisać jakieś niewłaściwe zdarzenia w czasie wyborów. Te biura z kolei będą mogły kontaktować się z biurem centralnym a wiadomość będzie od razu przekazywana zarówno do mediów, jak i do Państwowej Komisji Wyborczej" - poinformował.

"Taki system tym razem musimy stworzyć. Mówię +tym razem+, bo już dwa razy planowaliśmy go stworzyć i dwa razy się niestety nie udało. Tym razem to jest absolutnie konieczne" - podkreślił. Zaapelował do działaczy PiS oraz do wszystkich sympatyków, żeby byli gotowi w tym uczestniczyć. "Powtarzam, to nie chodzi by tam przyjść na parę godzin (...), ale wiedzieć, ze 24 godziny z życia się wyjęło. Ale 24 godziny, to naprawdę nie jest dużo w życiu człowieka. Warto dla tego wielkiego celu" - zaznaczył Kaczyński.

Dodał że "przeciwnicy, niezależnie od tego, co powiadają, są po prostu zwolennikami zaostrzonej formy, bardziej opresyjnej, represyjnej, niż tak, która była przedtem, formy postkomunizmu". "Wolność cofa się już dzisiaj w Polsce od wielu lat. Wolność cofa się też i na zachodzie Europy, w nieco innych wymiarach także w Stanach Zjednoczonych. My musimy obronić niepodległość. Musimy obronić wolność. Musimy obronić tę politykę, która prowadzi do rzeczywistego rozwoju Polski i rozwoju w interesie wszystkich. I mam nadzieje, ze do tego doprowadzimy" - podkreślił Jarosław Kaczyński.