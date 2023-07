Prezes PiS: jesteśmy w końcowej fazie pisania programu wyborczego; konwencja wyborcza - pod koniec sierpnia lub na początku września

Konwencja wyborcza PiS odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września; jesteśmy w końcowej fazie pisania programu wyborczego; jesteśmy od spraw dużych i od spraw mniejszych - powiedział w piątek w Programie 1 Polskiego Radia i PR24 wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zapowiedział, że konwencja wyborcza PiS odbędzie się pod koniec sierpnia albo na początku września. Przekazał, że program wyborczy jest obecnie w ostatniej fazie pisania i - jak mówił - odnosi się do wszystkich dziedzin życia.

Prezes PiS podkreślił, że autorów programu wyborczego jest wielu. "To jest praca zbiorowa, oparta na naszym kontakcie ze społeczeństwem, na spotkaniach, (...) w trakcie których obywatele mówią nam o różnych sprawach" - dodał.

"Naszym zadaniem jest rozwiązywanie tych problemów wielkich, ale jest także dążenie do tego, żeby rozwiązywać te problemy nieporównanie mniejsze, nawet czasem indywidualne. To one wspólnie tworzą kształt życia społecznego" - wskazywał prezes PiS.