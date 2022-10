Prezes PiS: jeżeli ktoś wygrywa wybory, to ma prawo rządzić zgodnie ze swoim programem

Jeżeli ktoś wygrywa wybory, to jest to legalna władza i ma prawo rządzić zgodnie ze swoim programem - mówił w niedzielę w Sieradzu (woj. łódzkie) prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazywał, że niektórym środowiskom chodzi o to, by państwo było słabe, a rządziły grupy mające wpływy.

Prezes PiS mówił w Sieradzu o zagrożeniach występujących w demokratycznym kraju.

"Dzisiaj mamy taki spór, już incydentalny, ale bardzo istotny, spór o decyzje ministra (Zbigniewa) Ziobry odnoszącą się do nakazania umorzenia sprawy dotyczącej kobiety, która zabiła nożem bandytę atakującego jej syna, zaatakował całą rodzinę.(...). I co zrobiła prokuratura? Wszczęła przeciwko niej śledztwo o zabójstwo w warunkach przekroczenia koniecznej. Otóż to była oczywista bzdura" - mówił prezes.

Jak dodał, decyzja prokuratora, który nakazał działania procesowe wobec niej, były bezprawne i skandaliczne. "Ale akurat Gazeta Wyborcza zaciekle tego prokuratora broni. A o co w gruncie rzeczy chodzi? Po pierwsze o tą miłość, to jest jakby na marginesie, środowisk lewicowych do wszelkiego rodzaju patologii, także patologii przestępczej" - stwierdził Kaczyński.

Jak przekonywał, niektórym środowiskom chodzi o to, by państwo było słabe, a rządziły grupy mające wpływy.

"Wszystkie opcje i wszyscy obywatele mają równe prawa i jeżeli ktoś wygra wybory to jest to legalna władza i ma prawo rządzić zgodnie ze swoim programem" - podkreślił.

Jak dodał, władza musi być sprawcza, nie może być związana zbyt wielką ilością różnego rodzaju ograniczeń. "Oczywiście w demokracji te ograniczenia muszą być, bo demokracja musi się łączyć z praworządnością, z przestrzeganiem praw człowieka, praw obywatelskich i temu mają służyć te ograniczenia jej możliwości, ale nie w tym zakresie, który pozwala na to, żeby ta władza się w gruncie rzeczy rozłożyła i stała się taką anarchią, w ramach której triumfują i rządzą najmocniejsi" - dodał Kaczyński.